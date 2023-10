Solinas, prova di forza per la ricandidatura  alla guida della Regione 

Il tempo delle attese interminabili è finito. Il tavolo romano sulle elezioni regionali ha imposto a tutte le forze del centrodestra di uscire allo scoperto. Il primo a farlo è stato il presidente uscente Christian Solinas che – per come si sono messe le cose – corre seriamente il rischio di non essere ricandidato. «Stiamo facendo approfondimenti sulla Sardegna», ha detto Maurizio Gasparri di Forza Italia, mentre Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia hanno proposto una volta per tutte il nome di Paolo Truzzu. Ma ciò che più deve aver allarmato il governatore è la richiesta di tempo per riflettere avanzata dalla Lega. Cioè dal partito che in alleanza col Psd’Az ha consentito nel 2019 a Solinas di arrivare a Villa Devoto, ma anche che quasi tre mesi fa – per voce del suo leader Matteo Salvini - ha confermato il nome del segretario sardista come candidato presidente al voto di febbraio (o marzo) 2024. Nel tavolo nazionale, la Sardegna rappresenta solo una delle Regioni che i partiti più importanti si devono spartire. Anche per questo, le scelte che la riguardano, a Roma si prendono più velocemente. Basti pensare che i protagonisti del tavolo di venerdì si sono dati una settimana di tempo per arrivare a una sintesi definitiva.

La mossa

Ed ecco perché nel giro di poche ore, dopo un confronto con i suoi fedelissimi, Christian Solinas ha deciso di convocare la base del Psd’Az per sabato 14 al Palacongressi della Fiera a Cagliari, «per una grande festa di popolo sardista», e per il 28 gli organi ufficiali del partito con il Consiglio nazionale per «analizzare la situazione politica e determinare le proprie scelte».

In questo modo, secondo alcuni esponenti dei partiti alleati, «Solinas si sta rendendo protagonista di una prova di forza, in pratica sta sfidando il centrodestra: intende dire che o è lui il candidato alla presidenza della Regione, in caso contrario potrebbe fare anche altre scelte». Dentro questa coalizione, ha spiegato infatti sabato, «esiste anche un partito, il più antico d’Italia, che ha sempre fatto valere le sue posizioni e stretto accordi programmatici». Ma soprattutto ha puntualizzato che «anche in questa occasione verificheremo i punti programmatici e tutte le condizioni per costruire un percorso per rivincere le elezioni regionali». E ancora, «il Psd’Az, attraverso il passaggio con i suoi organi ufficiali e prima con la convention della Fiera, avvierà la valutazione di ciò che i tavoli proporranno e si arriverà a un accordo che prevede differenti soluzioni».

Due ipotesi

Quando al tavolo di venerdì la Lega ha chiesto del tempo per riflettere, può averlo fatto per due motivi. Il primo: avere qualche giorno in più per convincere gli alleati della bontà della ricandidatura di Solinas, e in questo senso la legittimazione della base del Psd’Az non farebbe che rafforzare questa soluzione. La seconda ragione è alternativa e trapela dalle indiscrezioni. Il Carroccio non vorrebbe perdere la Sardegna, e per tenere la guida della coalizione sarebbe disposto anche a fare un nome diverso da quello del presidente uscente. Il coordinatore regionale Michele Pais? Forse. Oppure un altro nome ancora: «Una figura della società civile, non della Lega, ma proposta dalla Lega». (ro. mu.)

