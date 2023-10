Solinas, prova di forza In duemila alla Fiera  

Ora dire no a Solinas è diventato più difficile. Il tavolo nazionale del centrodestra per le regionali dovrebbe riunirsi alla fine della prossima settimana, e non potrà non tenere conto degli sforzi del governatore uscente che ieri è riuscito a portare tra le 1500 e le duemila persone al Pala congressi della Fiera a Cagliari per la grande festa del Psd’Az. «Questa è la risposta migliore a tutti quelli che hanno voluto parlare di un partito in disarmo. Questo è l’unico sondaggio che conta», ha dichiarato il segretario prima dell’inizio della convention, «noi ci siamo per dire che la Sardegna ha ancora bisogno di sardismo».

«Il diritto di riproporci»

Si sente candidato per il voto di febbraio o marzo 2024?: «Abbiamo molto rispetto per tutte le legittime aspettative di chi propone candidature alternative, ma rivendichiamo il diritto a riproporre la continuità della guida della Regione per portare a compimento le tante riforme avviate in una legislatura che durerà la metà di quelle ordinarie, visto che due anni e mezzo se li è portati via il Covid». In ogni caso, ha precisato, «non ho mai chiesto né ricevuto proposte alternative». In realtà proposte diverse sono arrivate al tavolo romano di dieci giorni fa, quando Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia hanno fatto il nome del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, mentre Maurizio Gasparri (Forza Italia) ha indicato il terzetto composto da Pietro Pittalis, Alessandra Zedda e Settimo Nizzi. In quell’occasione, solo la Roberto Calderoli della Lega – cioè l’unico sponsor dichiarato di Solinas – aveva chiesto del tempo per una riflessione. Una pausa, si capisce col senno di poi, per consentire al presidente della Regione di rimettersi in carreggiata. E Solinas l’ha fatto. Chiamando a raccolta il popolo sardista. Anche testando la capacità di dirigenti e consiglieri regionali di ricomporlo: gran parte dei 1500 presenti aveva con sé un biglietto con indicato il nome del politico da cui era partito l’invito. Il segretario è salito sul palco dopo la proiezione di slide e video che hanno ripercorso la storia del partito: dalle origini del sardismo, «un valore nato ben sei secoli prima di Cristo», passando per i padri fondatori e i segretari. «Oggi riallacciamo i fili con la nostra storia», ha detto Solinas, «oggi mettiamo in campo un’operazione-verità». E ha ripercorso le tappe delle cose fatte dalla Giunta nei cinque anni di legislatura.

Le cose fatte

A partire dalla vertenza entrate: «Abbiamo contrattato il miglior accordo che nessuno abbia mai sottoscritto che ci ha consentito di ridurre una riduzione degli accantonamenti di oltre ottocento milioni di euro all’anno, riuscendo a portare il contributo a 306 milioni. Ogni anno in Finanziaria ci sono cinquecento milioni in più per alimentare le politiche». Non solo: «Quell’accordo ci ha permesso, prima ancora del riconoscimento dell’insularità in Costituzione, di ottenere la previsione di un’anticipazione della compensazione per gli svantaggi: nel 2021 abbiamo ricevuto 66 milioni, l’anno successivo 100 milioni». Il presidente ha ricordato «la pesante eredità del passato» sul fronte della sanità, e ha sottolineato la necessità di investire in edilizia sanitaria: «I nuovi ospedali sono un diritto dei sardi: ho messo sul tavolo 1,5 miliardi, la copertura c’è e saranno realizzati». Sul turismo: «Tanto è stato fatto e si nota la gestione sardista». E ha rilanciato sulla norma che prevede incrementi volumetrici negli alberghi dentro la fascia dei 300 metri dal mare e la costruzione di nuovi a cinque stelle oltre la fascia. Infatti, «i primi a proteggere il paesaggio siamo noi, ma le strutture devono potersi adeguare per essere competitive». La norma in questione è nel collegato alla Finanziaria di cui il governatore ha annunciato la promulgazione entro pochi giorni. Sui trasporti, «il nostro pallino», «l’Ue deve capire che le nostre autostrade sono le linee aeree e quelle marittime». Quanto al progetto di fusione degli aeroporti, «non è pensabile che la Regione non conservi la gestione del sistema aeroportuale». Oggi, ha concluso, «rivendichiamo il diritto di ripresentarci alle prossime regionali con la nostra faccia, la nostra storia e le nostre competenze».

Gli assenti

Prima di Solinas aveva preso la parola il presidente del partito e assessore ai Trasporti Antonio Moro: «Torniamo qui per dire che ci siamo, coi nostri valori, e la nostra voglia di batterci per la Sardegna». Sul palco anche i consiglieri regionali: assenti Giovanni Satta, Franco Mula e Stefano Schirru. In platea gli assessori (mancavano quelli di FdI e Udc) e il capogruppo della Lega Michele Ennas, che ha ribadito l’importanza strategica dell’alleanza con il Psd’Az. In serata il deputato del Carroccio Dario Giagoni ha fatto sapere di non aver ricevuto alcun invito dalla segreteria del Psd’Az per «la sfilata pre-elettorale di Cagliari, in ogni caso non sarei andato. La scelta del candidato deve partire da un tavolo comune tra Roma e la Sardegna: nel centrodestra ci sono tante forze politiche e per avere il risultato migliore serve la massima condivisione»

