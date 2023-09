Solinas passa per Pontida 

Archiviata la partita del Collegato, nel centrodestra si riaccendono le trattative in vista delle Regionali. Il governatore Christian Solinas si prepara al grande evento della Lega, domenica a Pontida. Non è la prima volta che il segretario sardista prende parte al tradizionale raduno del Carroccio, ma a sei mesi dalla scadenza del mandato la sua presenza si riempie di significato. Non è un mistero che Solinas voglia essere ricandidato alla guida della Regione, ma sa bene che Fratelli d’Italia ha la stessa ambizione. Il presidente della Giunta ha già ricevuto l’investitura di Matteo Salvini in occasione dell’ultima visita del ministro leghista. «Solinas è il nostro candidato», aveva dichiarato il leader della Lega. Domenica sarà l’occasione perché questo concetto sia ribadito.

Da parte sua, il partito di Giorgia Meloni prende tempo prima di annunciare di voler indicare il nome del futuro candidato. Molto presto Fratelli d’Italia farà preparare un sondaggio per testare i propri uomini di punta. Prima di investire sulla Sardegna, la premier vuole infatti essere sicura che ci siano margini ampi di vittoria.

Le dimissioni

Anche il centro si organizza. Ieri si è ufficialmente dimesso da consigliere regionale Stefano Tunis, che con Antonello Peru ha recentemente costituito il movimento Sardegna al Centro 20Venti. «Non restare ostaggi dei propri ruoli è un ottimo modo per dare un messaggio, quello che la politica si fa di squadra, mettendo da parte gli individualismi», ha detto, spiegando le ragioni del suo gesto e presentando il consigliere di Quartu Dino Cocco che gli subentrerà, «credo che il quadro politico sia cambiato e questo non sarà sfuggito al presidente della Regione Solinas». In questi mesi che mancano al voto Tunis sarà sicuramente più libero nella costruzione del Grande Centro. Coadiuvato da Peru, presente ieri alla conferenza stampa di Tunis: «Pensiamo che il centro sia l’anima dei territori», ha dichiarato il consigliere di Sorso, «i destini dei singoli non sono l’epicentro di questo progetto e lo stiamo dimostrando. E non siamo noi che dobbiamo dire con chi andremo ma altri dovranno chiederci di venire con noi».

A Tunis subentrerà Cocco, che ieri ha annunciato di volersi occupare dei problemi concreti dei Comuni, «a cominciare da Quartu, terza città della Sardegna, che non aveva rappresentanti in Consiglio regionale da molto tempo». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA