Solinas: «Ora vogliamo raccogliere i frutti» 

Christian Solinas la tocca piano: «Non sono candidato, ma sono candidabile». Non sfrutta la conferenza di fine anno – convocata ieri a Villa Devoto – per scagliarsi contro chi, dal cuore della coalizione civica e sardista del centrodestra, cerca alternative «a un’azione di governo che sarebbe potuta essere migliore, nella legislatura forse più difficile della storia dell’autonomia anche a causa della pandemia, ma che non rinnego e che, anzi, darà i suoi frutti».

Il tempo però stringe. Il governatore lo sa e fa sapere che punta al bis senza se e senza ma proprio in forza del lavoro avviato.

Superficialità

«Leggo talvolta una serie di affermazioni stereotipate, generiche, che non entrano mai nel merito dei temi proprio in ragione della loro superficialità. Si ripetono ossessivamente dei luoghi comuni del tipo: “Non funziona niente, non si è fatto niente, il presidente è assente”. Il tutto però mal cela l'intento di creare una realtà verosimile, ma mai vera». Ed è proprio a questo punto che il presidente della Regione affonda la lama: «Una cosa sono le opinioni e un’altra i numeri», dice Solinas. «E i numeri ci raccontano una Sardegna diversa. A volte mi sembra di leggere una pretesa abbastanza puerile di divaricare le sorti, e quindi le responsabilità, tra il presidente e il Consiglio, quasi che da un lato ci fosse l’assemblea degli “Aristoi”, cioè dei migliori, ai quali riconoscere tutti i risultati, e dall’altro un novello Tersite, l’eroe del negativo della mitologia greca, al quale attribuire tutte le cose che non sono andate come sarebbero dovute andare».

«No alla discontinuità»

Il presidente non ci gira troppo attorno: «Credo che l'insieme delle cose fatte e dei progetti avviati prenda il verso del mantenimento di una continuità e una stabilità nel Governo. Ci sono delle interlocuzioni politiche necessarie: è un fatto democratico. Però, chi rivendica la discontinuità, si assume anche l'onere di richiedere un cambio che non ha precedenti in letteratura, al momento, in Italia. Una richiesta di discontinuità sulla quale a mio avviso non ci sono le condizioni e nemmeno le ragioni per chiederla in forza di un ragionamento politico o programmatico, ma semplicemente per una logica di potere spartitorio. Cioè serve mettere una bandierina in più perché questa bandierina deve testimoniare una diversa organizzazione delle percentuali delle forze in campo. Pesa forse la forza elettorale, ma non misura certo una maggiore capacità di governo indimostrata e indimostrabile. Quando Paolo Truzzu, con cui i rapporti sono ottimi, è stato candidato a Cagliari, FdI era al 4%, la Lega al 36, e non si oppose».

Strategia e fiducia

Solinas non cambia marcia neppure quando tratteggia gli scenari che potrebbero rendere difficile la sua ricandidatura: «Potrebbe esserci una situazione nella quale fino all’ultimo un partito, Fratelli d'Italia nello specifico, insista sulla candidatura di un proprio uomo. E a quel punto non si potrebbe parlare più del centrodestra civico e sardista che ha governato finora, quindi ciascun partito dovrà fare delle scelte». Comunque, il governatore si mostra fiducioso: «Non credo che si arrivi ad una situazione del genere. Confido sempre nel buon senso e anche nella capacità strategica, oltre che tattica, di tutti i partiti della coalizione. Quindi c'è la possibilità, se tutte le forze politiche saranno responsabili, di ripresentarsi all'elettorato dignitosamente, con una buona parte del programma già realizzata e una parte in fase di realizzazione. La definizione di questi percorsi è sempre stata nel senso di una continuità e una stabilità della formula di governo sia nelle Regioni che nei Comuni».

Conseguenze

Se si dovesse arrivare all’ultimo giorno per sedare eventuali contrapposizioni, però, sarebbe il caos: «Qualcuno dovrà intestarsi la responsabilità di aver spaccato il centrodestra in Sardegna». E a quel punto il Psd’Az, magari con la Lega, prenderanno un’altra strada? «Siamo andati tante volte da soli. Ma non credo che saremmo soli. Non sono d’accordo che si usi la Sardegna per riequilibrare situazioni nazionali, mi opporrò al riequilibrio delle bandierine».

I temi

In verità, durante la conferenza nella sala della Giunta, Solinas ha parlato di molti altri aspetti in forza dei quali chiede la possibilità di competere per il secondo mandato a Villa Devoto: «Lascio una Regione che ha intrapreso una strada e un trend positivo di ripresa economica e non solo. Non c'è categoria, comparto o settore sul quale in questi cinque anni non ci sia stato un incremento». Parte dalla Finanziaria tecnica appena approvata: «Manovra da 10,6 miliardi, due in più rispetto all'ultima della giunta precedente». Il disavanzo azzerato e le certificazioni dell'agenzia di rating Fitch lo portano ad affermare che ora «la Regione ha i conti in ordine». Ammette un gap sul fronte della burocrazia: «Esiste ancora un inaccettabile lasso di tempo tra la decisione politica di stanziare le risorse e la definizione del percorso burocratico per la loro erogazione». Sulle politiche sanitarie si sofferma sulla carenza del personale: «Un problema non solo sardo» dovuto anche alla «mancata programmazione delle scuole di specializzazione». Ricorda gli interventi sulle liste d'attesa, ma riconosce la situazione attuale e rilancia: «Bisogna senz’altro migliorare». Rimarca l'innovazione portata da piani come l'Einstein Telescope a Lula e il progetto Aria di distillazione dell'Argon della Carbosulcis e gli investimenti sul turismo. Infine, sui trasporti, annuncia la sperimentazione del modello sardo di continuità aerea «con bandi da ottobre prossimo», delle merci e interna, con la trattativa con il Governo «per investimenti da 4 miliardi nei prossimi sei anni che passeranno attraverso Rfi, che tendano a velocizzare la rete». C’è poi, sul Pnrr, l'elaborazione di un progetto da parte dell’Arst «per l’utilizzo di locomotori a idrogeno sulla Sassari-aeroporto di Alghero».

Vicende giudiziarie

Solinas non si sottrae neppure alle domande sulle questioni giudiziarie che lo coinvolgono: «Ho sempre operato in perfetta buona fede e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione», argomenta. «Ciò che mi si contesta è la valutazione di requisiti e titoli di persone, che peraltro non sono state raccolte dalle cunette: stiamo parlando di professionisti con un curriculum assolutamente valido. Quindi la disquisizione eventuale è se fosse compito della politica o della struttura burocratica quello valutare dei requisiti. Si tratta di nomine, cioè di un aspetto che riguarda valutazioni molto spesso discrezionali, non certo di mala gestione. Abbiamo dei precedenti abbastanza recenti in cui il Tribunale di Cagliari si è espresso in favore della politica». Chiusura cauta: «È giusto che la magistratura verifichi e controlli l'azione del governo. Per quanto mi riguarda, mi ispiro al motto che mi è stato insegnato fin da giovane in politica: m ale non fare, paura non avere ».

