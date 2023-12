Solinas o Truzzu, l’ombra dello strappo sul centrodestra 

Nessuno vuole cedere. E il rischio è che il centrodestra assuma le sembianze del centrosinistra: spaccato e con due candidati. Tra Christian Solinas e Paolo Truzzu è in atto un braccio di ferro silenzioso ma durissimo. Il governatore uscente ha l’appoggio incondizionato di Matteo Salvini che, nonostante gli impegni, trova sempre modo e tempo per rilanciare la corsa bis del segretario sardista. Truzzu è forte del primo partito d’Italia. Tuttavia, con l’eccezione di Giovanni Donzelli al primo tavolo per le Regionali, a differenza di Salvini i vertici di FdI – compresa la premier che ha più impegni di tutti – preferiscono mantenere un profilo basso.

La visita

L’ultima mossa della Lega, però, ha colto tutti di sorpresa. Il leader Matteo Salvini sarà a Cagliari mercoledì 27 dicembre. Una visita ufficiale per inaugurare un’opera pubblica in città. Lo stesso sta facendo in altre città di altre Regioni, ma una visita in Sardegna il giorno dopo Santo Stefano, a meno che il leader leghista non abbia deciso di trascorrere le vacanze natalizie nell’Isola, non può passare inosservata. Salvini vuole conservare il governo regionale, e mercoledì lo ribadirà, forse anche ricordando che l’unico candidato possibile del centrodestra per le elezioni del 25 febbraio non può che essere Christian Solinas. Se le sue parole saranno queste, allora sarà una fuga in avanti, come le altre, ma fatta a meno di un mese dalla presentazione delle liste. Questo significa che chi si propone come alternativa deve battere un colpo. C’è anche un’altra ipotesi: il segretario è consapevole della difficoltà dei suoi a costruire liste forti in Sardegna, proprio per questo considera fondamentale essere presente in una delle cinque Regioni prossime al voto. Anche in questo senso deve essere letto il suo richiamo costante alla solidità di un’alleanza, quella col Psd’Az, che al Carroccio ha dato molto. Ancora, infatti, non si può escludere che la Lega compili le sue liste assieme al Psd’Az.

Il coordinatore regionale Michele Pais ha intanto già convocato la riunione del direttivo regionale del partito alle 11 in viale Regina Margherita. All’ordine del giorno c’è l’organizzazione delle elezioni regionali e comunicazioni del segretario federale e del segretario regionale.

La contromossa

E il fronte Truzzu? Dopo aver concesso la sua disponibilità, il sindaco di Cagliari non ha mai parlato apertamente di elezioni regionali, e probabilmente continuerà su questa linea fino a eventuali investiture ufficiali. Le altre forze politiche della coalizione, intanto, iniziano a mostrare impazienza. Soprattutto, si chiedono il senso della visita il 27 dicembre del leader leghista. Se lo chiedono in particolare i partiti del grande centro che pochi giorni fa avevano proposto una riunione del tavolo locale del centrodestra proprio il 27. I centristi insistono su questa data, a maggior ragione ora, ed è probabile che alla fine una convocazione del vertice arrivi, magari anche aperta allo stesso Matteo Salvini. L’obiettivo delle forze del grande centro, si sa, è quello di arrivare a una discontinuità rispetto a chi guida oggi la Sardegna. Insomma: nessuna di loro vuole che il candidato sia Solinas, mentre sembrano sempre più allineate sul fronte Truzzu. Di certo, se alla fine prevalesse la regola di ricandidare gli uscenti, il grande centro potrebbe tirarsi fuori dalla coalizione, e lo stesso potrebbe fare anche FdI. In questo caso la spaccatura diventerebbe conclamata. (ro. mu.)

