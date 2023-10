Solinas non cede ma FdI si muove e sonda gli alleati 

Riempiendo il Palacongressi della Fiera di Cagliari, Solinas ha fatto la sua mossa. Ha mostrato i muscoli, lanciando alla coalizione un messaggio chiaro: non è il caso di sottovalutare il peso specifico del Psd’Az alle prossime Regionali. La convention dei Quattro Mori è stata organizzata in pochi giorni, subito dopo il tavolo nazionale del centrodestra del 6 ottobre. Lo stesso dove si è parlato di un nodo Sardegna perché né Fratelli d’Italia, né Forza Italia, ritengono che ci siano le condizioni per ricandidare il presidente uscente. Il partito di Giorgia Meloni spinge per il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu; gli azzurri hanno fatto tre nomi: il deputato Pietro Pittalis, la consigliera regionale Alessandra Zedda, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Quindi: Solinas avrà anche fatto la sua mossa ma le altre forze del centrodestra non sono rimaste a guardare.

Primi incontri

Forte di una prima posizione ufficiale assunta dai vertici nazionali – dieci giorni fa erano stati Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli a fare il nome di Truzzu – FdI ha già avviato un ciclo di trattative con gli alleati in Sardegna. Nel frattempo, è forte la richiesta di un’accelerazione del tavolo nazionale che, probabilmente, si riunirà di nuovo questa settimana. Gli esiti saranno decisivi se a interloquire saranno i segretari dei partiti, cioè la premier Meloni, Antonio Tajani di Forza Italia e il leader della Lega Matteo Salvini. Alla convention non era presente nessuno di FdI, mentre per gli azzurri c’era solo Giuseppe Fasolino che però è anche vicepresidente della Regione e assessore alla Programmazione.

Nodo Lega

C’erano i leghisti, ma non il coordinatore Michele Pais, e Salvini non ha mandato alcun videomessaggio da proiettare durante la manifestazione, mentre il deputato Dario Giagoni ha sottolineato che, anche se fosse stato invitato, non avrebbe partecipato. La Lega, per voce del capogruppo Michele Ennas, ha solo sottolineato l’importanza di «un’alleanza strategica». Ma questo non può escludere che alla fine, al tavolo nazionale, il Carroccio decida di convergere su un nome diverso da quello del governatore uscente.

FdI non ha in programma alcuna convention, almeno per adesso. Ma domenica prossima riprenderà il ciclo di incontri dei parlamentari sui territori (che saranno chiusi da Paolo Truzzu) per raccontare quanto fatto in un anno di Governo Meloni. Domenica sarà recuperata la manifestazione già programmata al Lido a Cagliari ma rinviata per la morte del presidente emerito Giorgio Napolitano. Per quanto riguarda Forza Italia, gli azzurri sardi attendono di capire se il partito potrà avanzare la richiesta di guidare la coalizione nell’Isola.

L’altro polo

Nell’altro schieramento, la situazione si è stabilizzata dopo la proposta dei criteri per individuare il candidato, escludendo le primarie, già ratificata dall’Assemblea regionale del Pd, e che otterrà il via libera definitivo al prossimo tavolo politico che potrebbe essere convocato per domani. Si profila una candidatura della deputata M5S Alessandra Todde, ma solo se il suo nome otterrà piena legittimazione dal tavolo locale del campo largo. Il Pd rinuncerebbe a proporre un suo esponente, lo stesso dovrebbe fare a Cagliari, dove ha già comunicato ufficialmente la sua disponibilità Massimo Zedda (Progressisti), mentre a Sassari potrebbe prevalere il nome del capogruppo Gianfranco Ganau. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA