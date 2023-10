Solinas, messaggio al centrodestra: «Sono in campo» 

Solinas gradirebbe il bis alla presidenza: insomma c’è e vuole farlo sapere a tutti.

Lancia messaggi agli alleati, si divincola con accortezza pure davanti alle domande più imbarazzanti. E ricorda l’appuntamento del 14 ottobre al Palacongressi della Fiera di Cagliari, che ha il significato di una riconnessione tra il Psd’Az e la sua base.

Le pressioni

All’indomani dei segnali di insofferenza di FdI, che dai suoi vertici capitolini non ha nascosto di preferirgli un suo candidato alla guida della Regione per la prossima legislatura, il governatore in carica fino a febbraio glissa: «Tutte le richieste sono legittime in politica», ha detto ieri a Cagliari Christian Solinas: «Noi rappresentiamo un partito con oltre cent’anni di storia che ha sempre lavorato nei territori con la gente e dai territori con la gente ripartiamo. Lo facciamo il 14 di ottobre con una grande festa di popolo sardista e lo faremo il 28 di ottobre con gli organi ufficiali del partito, il Consiglio nazionale, che analizzerà la situazione politica e determinerà le proprie scelte». Poi si sbilancia: «Il partito è all'interno di una coalizione, di un'alleanza culturale e politica con la Lega, socio fondatore del centrodestra civico e sardista che governa attualmente la Regione. Dentro questa coalizione esiste anche un partito, il più antico partito d'Italia, che ha sempre fatto valere le sue posizioni e stretto accordi programmatici e, anche in questa occasione, verificheremo i punti programmatici e tutte le condizioni per costruire un percorso che ci porti a rivincere le elezioni regionali».

Il quadro politico

Il presidente fa anche un check sulla situazione nel centrodestra in vista della scadenza elettorale. E a chi gli chiede se ci sono ancora le condizioni per una sua proposizione alla guida della Sardegna, risponde: «Ci sono dei tavoli aperti», argomenta Solinas, che del Psd’Az è il segretario nazionale. «Il Partito Sardo d'Azione avvia il 14 ottobre, con la grande convention della Fiera e poi con il passaggio nei suoi organi ufficiali, la valutazione di ciò che i tavoli proporranno e si chiuderà un accordo che potrà vedere differenti soluzioni. È chiaro che noi saremo per dare continuità al progetto politico di governo della Sardegna che ha promosso tante riforme e portato a casa diversi risultati nella legislatura più falcidiata della storia autonomistica da eventi esterni, a partire dal Covid per arrivare al conflitto russo-ucraino. Il 14 ottobre, al Palazzo dei Congressi della Fiera, riabbracceremo il popolo sardista, ripartendo dal nostro partito, dalle cose fatte e dalle prospettive per la Sardegna».

La convention

Accanto al governatore, per presentare il meeting dei Quattro Mori c’era anche l’assessore ai Trasporti Antonio Moro, presidente del Psd’Az: «Vogliamo riabbracciare il mondo sardista e ripartire da dove tutto era cominciato per riproporci in un cammino di crescita del partito. Il coinvolgimento del Psd’Az sarà assicurato anche dai successivi passi formali, come la convocazione del Consiglio nazionale. Ma ciò che è importante è sottolineare la ripresa dell'attività politica del Partito Sardo d'Azione: vogliamo iniziare proprio dando il segno di un abbraccio e di una festa per intraprendere un'altra battaglia esaltante».

L’obiettivo sono le elezioni regionali del prossimo anno: «Il nostro orizzonte è sempre più ampio ed è sempre orientato sulla Sardegna», ha chiuso Moro. Certamente le elezioni sono ciò che la politica ci impone di affrontare e diamo il segno della ripresa dell’attività da sardisti».

