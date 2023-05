Solinas: lavorerò per la continuità 

A Galtelli dove l’affluenza ha superato il 72 per cento dei votanti, il successore dell’ uscente Giovanni Santo Porcu ha salutato il risultato con grande soddisfazione. «È andata oltre le nostre più rosee aspettative - è stato il commento di Franco Sllinas, assessore nella consiliatura appena conclusa -. Eravamo convinti che il quorum si sarebbe superato ma non in questi termini». Il neo sindaco ritiene quindi di avere una larga investitura popolare. «Ringrazio i miei concittadini per la fiducia accordata alla nostra lista», conclude Solinas. «Lavorerò insieme al mio gruppo per portare avanti il programma in continuità con le precedenti amministrazioni».

A Galtellì ci sono molti problemi da affrontare (l’ultima piena del Cedrino ne è un esempio) e grandi risorse, come quella rappresentata dal turismo religioso e deleddiano.