Solinas: «La vicenda giudiziaria non può essere politicizzata» 

Nessun commento sulla vicenda giudiziaria che si è abbattuta sull’Isola, travolgendo anche il mondo politico, e nessuna intenzione di affrontare l’argomento nell’aula del Consiglio regionale. Il presidente della giunta, Christian Solinas, a due giorni dal blitz dei carabinieri del Ros, durante una conferenza stampa su altro argomento, rompe il silenzio sull’inchiesta che ha visto il coinvolgimento della sua ex assessora, Gabriella Murgia, e scoperchiando degli intrecci tra i “colletti bianchi” e ambienti malavitosi. Augurandosi che la «il percorso giudiziario possa acclarare che in Sardegna non c’è la mafia», Solinas parla anche degli altri procedimenti giudiziari, per le nomine dei dirigenti, che lo vedono indagato: «Il 6 ottobre avremo finalmente l’opportunità di difenderci in un processo con un giudice terzo e di portare le ragioni a nostra difesa, che fino ad ora non si sono potute dispiegare perché abbiamo vissuto soltanto la fase dell’accusa».

Rispetto

Il presidente della Regione dunque parla dell’inchiesta che ha scosso l’Isola con riferimenti all’esistenza di un’associazione di tipo mafioso e dei rapporti del gruppo criminale con la politica e il mondo sanitario. «Come sempre non ho mai commentato l’attività della magistratura», sottolinea Solinas. «In questi casi non si può che attendere l’esito dello sviluppo della vicenda, lasciando a ciascuno la propria competenza e rinviando qualsiasi giudizio quando i fatti saranno acclarati». E alla richiesta delle opposizioni di parlare in Consiglio regionale su quanto accaduto, il presidente della giunta è deciso: «Riferire in Aula sarebbe politicizzare una vicenda che in questo momento è giudiziaria. Il mondo giudiziario ha delle sedi nelle quali si discutono queste contestazioni e ci vuole un rispetto assoluto per queste sedi». Ed evita qualsiasi parere personale: «come istituzioni non possiamo permetterci il lusso delle opinioni, dobbiamo semplicemente rispettare gli organi che sono preposti a valutare queste vicende». Poi l’aggiunta: «ricordiamoci che siamo in una fase di indagine e dovremo attendere che ci siano le posizioni di tutti nella causa e che poi un giudice terzo valuti i fatti e ci dica quale sarà la verità processuale».

La speranza

La parola mafia accostata alla Sardegna è una delle maggiori preoccupazioni. «Non posso che augurarmi», prosegue Solinas, «che all’esito del percorso giudiziario, che deve ancora svolgersi completamente, si possa continuare ad affermare, come è sempre stato affermato nella letteratura scientifica, che la Sardegna ha delle forme di criminalità di un certo tipo ma che non abbiamo per natura antropologica l'attitudine alla mafia. Il mio auspicio più grande è che il percorso giudiziario possa acclarare che la Sardegna possa ancora vantarsi di questo primato».

La “protezione”

Nelle carte dell’ordinanza il nome di Christian Solinas è presente: il presidente non è indagato, ma viene citato dalla sua assessora e dal medico, Tomaso Cocco, finiti in carcere. Proprio la Murgia, come emerge dalle indagini, si sarebbe attivata per “proteggere” Solinas durante una manifestazione della Coldiretti nel febbraio del 2022 mentre Cocco avrebbe cercato di avere un colloquio con il presidente per la vicenda della nomina a primario della struttura semplice di Terapia del Dolore, provando con i consiglieri regionali Giovanni Satta e Gianfranco Lancioni. «Quando ho ricevuto minacce», replica Solinas, «la Digos ha ritenuto di mettermi sotto dispositivo di protezione: non vedo da chi mi dovrei proteggere. Non ho altro che l'attività politica che faccio con molta dedizione lavorando molte ore al giorno e nell'interesse della Sardegna. Non credo di dovermi difendere da nessuno». In un’intercettazione l’orgolose Nicolò Cossu, ritenuta la figura centrale del gruppo criminale, chiede a Alberto Galizia, broker assicurativo (non indagato), di mediare con Solinas per ottenere un appuntamento per la “vicenda” di Cocco. Galizia risponde: «Eh, ci provo. Però fugge questo Solinas, è un anguillone». Il presidente della giunta, su questo passaggio, evidenzia: «È assolutamente incontrollabile essere in ogni luogo a verificare cosa dicono le persone di me. Ma certi epiteti (riferendosi al termine “anguillone” citato nell’ordinanza, ndr) se fossi un marziano li interpreterei nel senso di una persona che rifugge certe frequentazioni e certe sollecitazioni. Stando diverse ore qui dentro non avrei nemmeno il tempo di frequentare nessuno ed è forse la prova più grande che non ho mai avuto nulla a che fare con queste persone».

