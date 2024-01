Solinas, la vendita e i sospetti del pm Le pressioni per le nomine in Regione 

«Dobbiamo fare in un anno quanto non fatto in venti». Così scriveva in un messaggio l’imprenditore Roberto Zedda a un socio, qualche giorno dopo aver stipulato con il governatore Christian Solinas il preliminare di vendita di un’antica abbazia di Capoterra, in località Santa Barbara.

Per il pubblico ministero Giangiacomo Pilia e per gli investigatori della Guardia di Finanza quell’immobile vale 72mila euro, ma il prezzo finale promesso sarebbe stato di 550mila euro, dei quali versati 375mila. La differenza, ovvero 303mila euro, per gli inquirenti sarebbe la tangente: il presidente della Regione avrebbe offerto il suo interesse per far ottenere all’imprenditore appalti pubblici per la fornitura di termoscanner e una commessa per il Project financing di Nuoro da circa un milione e mezzo di euro l’anno l’anno.

Le commesse

Il giorno dopo il sequestro da 350mila euro disposto dal Gip di Cagliari, Luca Melis, nei confronti di Solinas e altri 6 indagati per corruzione, emergono dettagli sull’ordinanza. Per la Procura l’auspicio dell’imprenditore di fare in un anno quanto guadagnato in vent'anni, sarebbe direttamente collegato al preliminare di vendita stipulato il 4 novembre 2020, alle 18.30, quando Roberto Zedda consegnò l’anticipo di 200mila euro al governatore.

Quel giorno, dal notaio, ci sarebbe stato anche il consigliere regionale Nanni Lancioni, ora anche lui indagato, che nella compravendita avrebbe fatto da mediatore. Due ore dopo il preliminare – si legge nei documenti – l’imprenditore avrebbe chiamato il suo socio in Arionline. «Ordina velocemente 150 termoscanner». Un ordine che, per la Finanza, in quel momento non sarebbe stato legato ad alcuna commessa pubblica già affidata. «Complessivamente», si legge negli atti, «a partire dall’anno 2020, la Arionline riceveva commesse, in ambito regionale, per un ammontare complessivo di circa 478mila euro».

Per il pm Giangiacomo Pilia il raccordo tra Solinas e Zedda sarebbe stato, dunque, il consigliere Nanni Lancioni (Psd’Az), difeso dagli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola. «Sono perplesso e amareggiato dalla coincidenza dei tempi giudiziari con quelli elettorali», ha commentato ieri l’esponente sardista, «sono certo di dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestatimi nelle sedi deputate».

Le intercettazioni

Il Gip sottolinea i rapporti strettissimi tra Solinas e Lancioni che risulterebbero anche da una lunga sfilza di messaggi inviati, nel tempo, dall’assessore al Turismo, Giovanni Chessa (non coinvolto nell’inchiesta), al governatore. Il 3 dicembre 2020: «Tu non stai più ricevendo nessuno del nostro gruppo, sono tutti incavolati con te. Non esiste solo Lancioni… ». Il 28 luglio 2021: «Christian, ho bisogno di parlarti. Non può essere che se viene Lancioni gli dai la precedenza, cerca di avere lo stesso rispetto che ho io nei tuoi confronti». E ancora il 22 novembre: «Christian non capisco come fai a stare sempre con Lancioni… », poi il 24 novembre: «Christian io sono del Psd’Az e stiamo lavorando alla crescita collettiva, non può essere che non rispondi. Assurdo che bisogna chiedere a Lancioni per parlarti, stai esagerando. Assurdo che ti comporti così». Stessa musica nell’ottobre 2022: «Continua a dare tutto questo spazio a Lancioni, poi lasci a terra chi ha già portato voti».

Il secondo filone

Il secondo filone, invece, riguarda presunte pressioni per la nomina di Roberto Raimondi al vertice dell’Enpi e, secondo la Procura, legata alla promessa per Solinas di docenze in un’università telematica romana e in un ateneo albanese, oltre ad una laurea ad honorem a Tirana. Sotto accusa, oltre al Governatore, il consulente Christian Stevelli, il rettore dell'università di Tirana Arben Gjata e il direttore generale della E-Campus Alfonso Lovito. Dalle carte dell’ordinanza emerge anche che nel 2022 il manager Raimondi avrebbe puntato al posto di Segretario generale della Regione (finito il mandato dell’ex presidente del Tar, Francesco Scano), predisponendo con un amico avvocato anche una bozza del decreto e della delibera di nomina, arrivando anche a indicarsi l’indennità. «Sia lui che io non reputiamo congruo l'importo», si legge in una email intercettata dagli investigatori, «visto che 150 lordi sono quelli che già prendo come semplice Dg, ergo sotto i 200/220 non accetto». La Procura sospetta che Solinas fosse pronto a nominarlo Segretario generale il 25 gennaio 2023, ma poi – scrivono gli inquirenti – tutto salta dopo che nell’inchiesta giornalistica Panama Papers viene citato indirettamente anche il nome di Raimondi.

RIPRODUZIONE RISERVATA