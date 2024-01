Solinas, il giorno della verità Direzione Psd’Az decisiva 

Christian Solinas (Psd’Az) è a un bivio: scegliere se rompere e correre da solo (con tutte le incognite del caso) oppure rassegnarsi alla decisione di candidare Paolo Truzzu (FdI) alla presidenza della Regione. La terza via, a questo punto molto improbabile, è che a fare il passo indietro sul sindaco di Cagliari siano Giorgia Meloni e il suo partito. Per oggi alle 17 è in programma la direzione nazionale del Psd’Az, di cui Solinas è segretario, nella sede del partito in viale Regina Margherita a Cagliari. È sua la firma sulla convocazione diretta ai componenti dell'organismo del partito. All'ordine del giorno l'analisi della situazione politica, con le determinazioni conseguenti. La riunione è aperta ai componenti del gruppo consiliare e alla delegazione presente in giunta. Insomma lo stato maggiore allargato dei sardisti è stato chiamato a raccolta dal proprio leader, da sempre convinto di essere lui la persona migliore per continuare a governare l'Isola anche nei prossimi cinque anni. Nel segno della continuità perché, dice come un mantra Solinas, i cinque anni appena trascorsi sono stati di buon governo ed è giusto proseguire il percorso con la stessa guida. E «squadra che vince non si cambia», amano ribadire da giorni sia Salvini che il governatore uscente.

Le dichiarazioni

Il segretario dovrebbe parlare un’ora prima della direzione. Le ultime dichiarazioni le ha rilasciate due giorni fa in piazza Montecitorio a Roma dove è rimasto fino a ieri mattina. Ai cronisti ha spiegato che se i leader nazionali dovessero confermare la candidatura del sindaco di Cagliari in discontinuità, allora convocherà gli organismi del suo partito: «Noi come Partito sardo d'Azione decidiamo in Sardegna con i nostri organi. Abbiamo un'alleanza culturale e politica con la Lega, per la quale ci consultiamo e ci confrontiamo sul da farsi e insieme, con serenità, decideremo come affrontare qualsiasi esito del tavolo nazionale», ha spiegato ribadendo il patto d'acciaio con Matteo Salvini. E in generale, ha ribadito, «sono fiducioso del fatto che il centrodestra ritroverà la sua unità su una candidatura che potrà riportare alla vittoria questa formula politica, che ha ben amministrato in cinque anni molto complessi, per via del covid e delle guerre».

Il giorno della verità potrebbe essere oggi. Sulla scelta finale di Solinas e del Psd’Az conterà anche il lavoro avviato in queste ore dalle diplomazie di FdI, Lega e Psd’Az. Anche ieri, secondo indiscrezioni, ci sono state una serie di interlocuzioni tra i vertici regionali dei partiti, ma sicuramente non decisive.

Il dopo

Intanto si parla già del dopo. Se Salvini, e quindi Solinas, accetteranno di farsi da parte nell’Isola, è prevista una compensazione. A livello nazionale la moneta di scambio potrebbe essere il terzo mandato per i governatori, così da consentire a Luca Zaia di amministrare ancora il Veneto. Meloni e Tajani non sarebbero favorevoli, tuttavia ieri la Lega ha depositato una proposta di legge alla Camera. Quanto al futuro di Solinas, il presidente ha sempre chiarito di non essere alla ricerca di compensazioni. Tuttavia alcune fonti sostengono una sua possibile corsa alle elezioni europee o l’ingresso al Governo quando la premier deciderà di procedere con il rimpasto. (ro. mu.)

