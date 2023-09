«Solinas, fai qualcosa di sardista» 

Dopo anni di silenzio in città da parte delle sezioni del Psd’Az, il direttivo della “28 Aprile” accende il dibattito. In una nota viene analizzata l’attuale gestione politica del partito a livello regionale e vi si osserva: «Oltre alle criticità evidenziate dalle cronache su sanità, trasporti, agricoltura, enti locali, la maggioranza non è stata in grado di dare risposte né sul piano della politica generale (nessun punto di ispirazione autonomista è stato pensato-realizzato) e nemmeno sulla gestione di enti strumentali come l’Ersu di Sassari e la Provincia di Nuoro, la prima vacante, la seconda guidata ancora oggi dall’amministratore nominato dal vecchio centrosinistra. Stessa situazione per la biblioteca Satta e il Consorzio UniNuoro». Per il futuro governatore esprime «contrarietà sulla scelta nelle sedi romane» e insiste sull’obbligo di passare «dal Consiglio nazionale non più convocato da oltre due anni».

Critiche dal direttivo anche alla situazione politica cittadina: «Denunciamo come il centrodestra fa da stampella a Soddu e l’attività consiliare del consigliere eletto nel Psd’Az (Viviana Brau ndr) venga vissuta in totale solitudine e senza alcuna condivisione e confronto». Poi l’invito al governatore Solinas: «Almeno a fine di legislatura, faccia qualcosa di sardista».

