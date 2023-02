Solinas: «Confronto con l’Ue  per una continuità all’altezza» 

«Il 17 febbraio decolla un modello di compromesso con l’Unione europea che non ci soddisfa e che siamo al lavoro per modificare nel più breve tempo possibile, d’intesa con lo Stato». Nel giorno dell’apertura delle buste per la procedura negoziata su Alghero, il presidente della Regione Christian Solinas annuncia l’inizio di una nuova fase del confronto con l’Ue sulla continuità aerea da e per la Sardegna.

«Il 17 febbraio decolla un modello di compromesso con l’Unione europea che non ci soddisfa e che siamo al lavoro per modificare nel più breve tempo possibile, d’intesa con lo Stato». Nel giorno dell’apertura delle buste per la procedura negoziata su Alghero, il presidente della Regione Christian Solinas annuncia l’inizio di una nuova fase del confronto con l’Ue sulla continuità aerea da e per la Sardegna.

Esattamente, che cosa farà?

«Il giorno dopo l’avvio di questo modello di continuità, noi saremo a Bruxelles con i nostri tecnici, e ci auguriamo con il Governo italiano, per rappresentare l’esigenza definitiva di dare una collocazione al diritto alla mobilità dei sardi che sia peculiare rispetto ai regolamenti sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. U n nuovo modello di continuità più vicino alle esigenze della Sardegna ».

Sinora che atteggiamento ha registrato da parte di Bruxelles?

«Da anni regolamenti e direttive di Bruxelles tendono a comprimere la possibilità per la Sardegna di governare la propria continuità territoriale con frequenze e orari all’altezza delle esigenze dei sardi».

Giovedì arriva in commissione Bilancio il “collegato” alla Finanziaria. Sono previsti nuovi stanziamenti?

«La legge di stabilità ha già dato tante risposte alla Sardegna, ai territori e alle categorie. Penso solo alla proposta, primi in Italia, di acquisizione dei crediti derivanti dal Superbonus 110% che ha creato non pochi problemi alle imprese e rispetto alle banche. La Regione Sardegna ha adottato uno strumento assolutamente all’avanguardia che oggi è guardato ad esempio e riferimento da tante altre Regioni d’Italia che stanno facendo la stessa cosa».

Quindi il “collegato” non avrà risorse.

«Il collegato servirà a tutte quelle norme di manutenzione legislativa che per competenza non hanno trovato spazio all’interno della legge finanziaria: in quella sede cercheremo di dare avvio a riforme che sono state a lungo pendenti per via delle impugnazioni, a partire da quella degli enti locali, per proseguire poi con tutte quelle norme che riguardano il mondo del l’urbanistica, dell’edilizia e del paesaggio e che dovranno trovare una collocazione certa entro fine legislatura».

Quando arriverà la nuova legge sull’edilizia?

«Immediatamente dopo il varo del collegato avrà spazio la nuova legge che disciplinerà il sistema urbanistico ed edilizio, assieme a norme che servono a tutelare nel migliore dei modi il sistema che – lo voglio sottolineare – oggi presenta indicatori di gran lunga migliori a quelli pre Covid, questo perché l’azione di questa maggioranza e di questo governo è stata assolutamente positiva».

È preoccupato che l’autonomia differenziata possa anche in minima parte strozzare la nostra specialità?

«Ho rilanciato da tempo l’esigenza, in Conferenza delle Regioni prima e col Governo dopo, di promuovere la specialità nella sua essenza perché gli anni passati hanno visto una compressione ingiustificata di spazi di autonomia speciale che erano stati consolidati nel tempo.

Penso alle impugnative sulle norme paesaggistiche, ad esempio, e a una serie di provvedimenti che hanno cercato di imporre le energie rinnovabili con un utilizzo di territorio assolutamente disordinato e senza la possibilità per la Regione di programmarlo al meglio».

Ha partecipato alla chiusura della campagna elettorale di Fontana: con lei c’erano i presidenti leghisti del nord, si è confrontato sul tema?

«Sull’autonomia differenziata bisogna fare chiarezza: è una norma della Costituzione italiana vigente, introdotta nella Carta dalla riforma del titolo V fatta dal centrosinistra.

Quando si parla oggi di autonomia differenziata si parla dell’attuazione di una norma presente. Il tema non è tanto che altre Regioni possano avere maggiori spazi di autonomia, ma che questi maggiori spazi rientrino nella responsabilità di queste Regioni, e che le risorse non siano sottratte al resto del sistema nazionale».

Ma da sardista come giudica la riforma Calderoli?

«L’autonomia differenziata, e comunque la maggiore autonomia di tutti all’insegna di una impostazione federalista, è sempre stata al centro delle politiche del Partito sardo d’azione. Di sicuro implica maggiori responsabilità per tutti, ma certamente comporta l’affermazione di un modello più efficace, più efficiente, più economico».

Manca un anno al voto, e Fratelli d’Italia insiste: la candidatura per le elezioni del 2024 sarà decisa dal tavolo nazionale del centrodestra, di comune accordo con quello regionale. Era a Milano per Attilio Fontana: ne ha parlato con Salvini?

«Non mi sembra una grande novità che le candidature si decidano nei tavoli di coalizione. È sempre stato così.

Però mi stupisce che a un anno dalle elezioni ci sia chi si appassiona alle alchimie politiche e chi, come me, sia invece più intento a capire come governare i problemi dei sardi e come dare risposte ai cittadini in quest’anno che ci separa dalle elezioni».

È ancora vacante il posto del segretario generale della Regione, figura centrale nella riforma che riorganizza l’amministrazione. Quando ha intenzione di nominarlo?

Questa settimana. Stiamo ancora valutando alcuni nomi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata