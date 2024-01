Solinas: «Confermare gli uscenti Ora decidano i leader dei partiti» 

Lo zen e l’arte delle candidature: Christian Solinas parla del suo destino politico con invidiabile serenità, se l’ombra di Paolo Truzzu lo infastidisce non lo dà a vedere. Ma non dà neppure l’impressione di voler fare il passo indietro che darebbe via libera al sindaco di Cagliari: «In tutte le regioni si è affermato il principio della conferma degli uscenti», dice il governatore, «poi i problemi degli equilibri interni saranno valutati dai leader dei partiti nazionali». Dopodiché, pur con tutta la prudenza, non sgombra il campo dall’ipotesi che il Psd’Az vada da solo alle elezioni, se il candidato non sarà lui: «Riunirò gli organi del mio partito e decideremo cosa fare».

In piazza Montecitorio

Il nuovo appello per la continuità amministrativa arriva da Roma, dove Solinas viene intercettato da alcuni cronisti che stazionano davanti alla Camera («sono qui per seguire alcune questioni nei ministeri», spiega lui), quasi increduli di poter schierare i microfoni davanti a colui che è diventato un caso nazionale per il centrodestra. «Io sono fiducioso che la coalizione ritroverà la sua unità su una candidatura che possa riportarci alla vittoria», dice il governatore: «È semplicemente un problema di equilibri interni, che verrà affrontato dai leader. Spero in breve tempo».

Si conferma dunque, nella sua visione, la necessità che l’ultima parola arrivi dai partiti romani, non ritenendo definitiva l’indicazione di Truzzu emersa dal tavolo regionale. «Paolo è al primo mandato nel Comune di Cagliari», ragiona Solinas, «penso che meriti l’opportunità di portare a compimento tutti i progetti avviati in città: così come la formula politica che ha governato la Regione ha bisogno, dopo una legislatura che per via del Covid è durata di fatto la metà di una ordinaria, di trovare un compimento con una seconda legislatura».

Questa, d’altra parte, «è una regola non scritta», prosegue: «La Sardegna oggi è la terza regione in Italia per crescita del Pil e per aumento del reddito pro capite, Fitch ha certificato un rating migliore dello Stato italiano, si può continuare a fare bene. Poi si faranno i ragionamenti di coalizione e affronteremo gli esiti con serenità: io faccio ragionamenti politici, quelli sugli equilibri non spettano a me».

A chi gli fa notare che la regola della conferma degli uscenti fu violata nel 2022 proprio a danno di FdI, in Sicilia, Solinas replica che «bisognerebbe capire con Nello Musumeci se fosse un percorso condiviso da tutti». Non dice altro, il leader sardista, ma citare Musumeci può far notare che quel sacrificio fu ricompensato con un ministero. Stavolta invece non sono emersi nuovi possibili incarichi per Solinas nell’ambito del centrodestra: tutte le voci (dall’Autorità portuale a eventuali posti da sottosegretario) non hanno finora trovato conferma.

Per FdI arriva poi una frecciata: «La Lega, quando aveva percentuali altissime, ha espresso candidati in regioni guidate dal centrosinistra». Come dire: provate anche voi a segnare un gol in trasferta, anziché spodestare un presidente alleato. Resta quindi il rapporto solido con Matteo Salvini («lo sento ogni giorno»), ma sull’ipotesi che il Carroccio possa lasciare la coalizione, in caso di candidatura di Truzzu, Solinas non si esprime: dice solo che, nell’eventualità, lui convocherà gli organi direttivi del Psd’Az.

Le polemiche

A proposito del Psd’Az, suscita molte reazioni l’accusa del presidente Antonio Moro sul vertice «truccato» che ha scelto Truzzu. «Macché trucco», replica il deputato di FdI Salvatore Deidda, «tranne Psd’Az e Lega tutte le forze del centrodestra hanno scelto il passaggio di consegne. FdI intende scegliere i migliori candidati e ha sempre accettato le regole: sia quando eravamo al 2%, sia ora che siamo al 30».

Moro aveva anche contestato il peso politico di alcune forze pro-Truzzu: «Ma dovrebbe ricordare che è assessore da nominato e non certo per i voti presi», contrattacca Antonello Peru di Sardegna al centro 20Venti, «alle elezioni è stato sempre bocciato». Non solo: «È stato tra quelli che più duramente hanno criticato Solinas, poi da assessore ha cambiato idea». Mentre il leader della Dc Gianfranco Rotondi, su Facebook, se la prende con «tale Moro, immeritatamente omonimo dello statista», che «contesta la validità della nostra indicazione per un cambio di guida alla Regione» poiché Rotondi è nel gruppo FdI alla Camera: «Qualcuno gli spieghi che siedo lì in quanto presidente di un partito». «Si risente perché gli ho ricordato la sua cifra politica», ribatte Moro, «ma non ne ha motivo. Perché presiedo un partito che in oltre cento anni di vita ha sempre rispettato tutti, anche i numeri decimali».

