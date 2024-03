Solinas: Comuni, stop alle logiche muscolari 

Il Psd’Az si riunisce per fare il punto sul voto e organizzare il lavoro in vista delle prossime Comunali, passando per il congresso che sarà celebrato il 20 e il 21 aprile. «Il partito si ritrova all’esito di una campagna complessa e di alcuni momenti delicati che comunque hanno sancito la resilienza del sardismo nei sardi con un risultato al di sopra della media degli ultimi trent’anni», ha spiegato al tg di Videolina il segretario Christian Solinas prima di intervenire al Consiglio nazionale a Ghilarza. «Le amministrative rappresentano la possibilità di un riscatto, speriamo superando la logica muscolare del più forte nella designazione dei candidati a sindaco – ha aggiunto – bisogna sedersi a un tavolo individuando i soggetti migliori che uniscano la coalizione». Per il presidente Antonio Moro, «il partito dovrà ritrovare una organizzazione più efficace per consentire una partecipazione ampia e ridefinire strategie e programmi».

