Solinas bacchetta Ammendola 

Christian Solinas bacchetta Franco Ammendola. Il presidente della Regione intima al capo del Consorzio industriale dell’Ogliastra di annullare «senza indugio» il decreto di esproprio dei 35 ettari di aree ex Cartiera. Con la pec, trasmessa ieri mattina, Solinas manifesta totale disappunto rispetto al provvedimento con cui Ammendola ha comunicato alla direzione dell’assessorato agli Enti locali e al Comune di Tortolì la volontà di acquisire le aree attraverso l’istituto dell’esproprio per finalità urgenti. Per il capo della maggioranza regionale, il decreto è stato emanato «in palese violazione di quanto stabilito dal decreto 327 del 2001 del presidente della Repubblica», ovvero l’atto normativo contenuto nel Testo unico che disciplina le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Ammendola sceglie la linea del silenzio: «Preferisco non commentare».

La diffida

Il principio che animerebbe l’iniziativa del Consorzio è la pubblica utilità. «Occorre procedere all’acquisizione d’urgenza», recita il decreto. Ammendola ha spiegato che l’obiettivo sarebbe abbattere la burocrazia che strozza lo sviluppo. Ma Solinas non ha gradito e ha pure attivato l’avvocatura regionale. Il presidente scrive di «aver appreso con grande stupore» il decreto che l’ente industriale ha recapitato agli Enti locali, al cui patrimonio sono ascritti i 35 ettari, e al Comune. «Il decreto - insiste Solinas - è privo di comunicazione di avvio del procedimento, di dichiarazione di pubblica utilità, è carente nelle motivazioni, non ha valido vincolo preordinato all’esproprio e il soggetto che ha adottato l’atto non è competente». Di fatto Solinas dice che il Consorzio non ha titolo per espropriare quei terreni. «Il decreto - aggiunge il capo della Giunta regionale che diffida Ammendola - interessa beni della Regione, che esercita potere di controllo sull’operato del Consorzio industriale».

New G si tutela

Parallelo a quello per le aree ex Cartiera, Ammendola ha disposto un decreto di esproprio per i 5 ettari di proprietà della New G, società con sede legale a Roma che, nel 2017, aveva acquistato l’immobile dalla ditta Tecnologie rinnovabili, che a sua volta l’aveva rilevato all’asta dal Tribunale di Torino. La società destinataria del provvedimento di esproprio è intervenuta con una nota: «La New G dichiara di non aver ricevuto alcunché, di aver letto le notizie apparse sulla stampa. E comunque si riserva di esperire le opportune iniziative giudiziarie a sua tutela. Evidenzia sin da ora che il sito non si trova in alcun stato di abbandono. Ritiene altresì la sussistenza di possibili profili di conflitto di interessi in capo a soggetti istituzionali coinvolti».

