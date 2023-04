Solinas ai lavoratori: «Siamo con voi, la holding sia chiara» 

Tutti uniti per difendere i 200 posti di lavoro della fonderia di San Gavino. E ieri pomeriggio il presidente della Regione Christian Solinas ha incontrato nella sala consiliare del Municipio il sindaco Carlo Tomasi, gli amministratori comunali e i lavoratori della storica fabbrica sangavinese che da 10 giorni ogni notte dormono nelle tende all’aperto a poche decine di metri dalla grande ciminiera.

La mobilitazione resta forte e anche l’attenzione della giunta regionale sulla vertenza Portovesme: «La Regione è al fianco dei lavoratori e non li abbandonerà al proprio destino – rimarca Solinas, visibilmente commosso dopo aver ascoltato i racconti dei lavoratori – la Glencore deve fare chiarezza e dichiarare apertamente quali sono le sue reali intenzioni sugli stabilimenti di Portovesme e di San Gavino. Constatiamo con rammarico come non sia emersa una posizione chiara sul futuro degli impianti, pur in presenza di condizioni oggettivamente favorevoli per la ripresa delle produzioni, che sono state accettate da altre realtà industriali energivore. Con i dati attualmente disponibili, e con la conferma del credito di imposta per i prossimi 3 mesi, appare sempre più chiaro che il problema non è il costo dell’energia. Se la multinazionale svizzera intende abbandonare le attività ha il dovere di comunicarlo: Regione e Governo troveranno le soluzioni a garanzia dei lavoratori. Ringrazio la serietà e l’impegno dei sindacati per l’impegno dimostrato in questa situazione».

In prima linea il sindaco Carlo Tomasi: «La situazione è molto difficile e la chiusura della fonderia avrebbe conseguenze drammatiche per l’economia e per la vita di 200 famiglie. Ho parlato diverse volte con Davide Garofalo, l’amministratore delegato della Portovesme Srl: non possiamo permettere che questo accada e facciamo appello alle istituzioni regionali, al Governo e alla Glencore perché non dismetta gli impianti produttivi sardi».

Con un nodo alla gola ha parlato l’assessore comunale Libero Lai rivolto ai lavoratori: «Sono orgoglioso di come state conducendo la vostra e nostra battaglia. Siete dei veri uomini e sarò al vostro fianco ora dopo ora».

Attende l’incontro di oggi anche il sindacalista Emanuele Madeddu, segretario generale della Filctem Cgil: «La chiusura della fabbrica rappresenterebbe un tracollo sociale inaccettabile».