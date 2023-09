Solinas a Pontida: altri cinque anni per rilanciare l’Isola 

Pontida ha ricordato a tutti i sardi che il candidato presidente della Lega si chiama Christian Solinas. Al tradizionale raduno che si tiene nella Bergamasca, il presidente della Regione uscente c’era già stato. Partecipare a cinque mesi dal voto ha un altro significato. È una carta importante da giocare, soprattutto per ribadire l’investitura che Solinas aveva ricevuto due mesi fa in occasione dell’ultima visita nell’Isola di Matteo Salvini. Ieri il segretario sardista è stato uno dei primi a prendere la parola: «Sono convinto che con la Lega al Governo, con la tenacia e la forza di Matteo Salvini e con le alleanze sui territori come in Sardegna con il Psd’Az possiamo risollevare le sorti del Paese e portare la voce dell’Italia in Europa, sempre più forte e autorevole», ha detto in chiusura di intervento, prima di augurare «buona Pontida a tutti e Forza Paris». La speranza, per il presidente della Regione, è che l’alleanza con il Carroccio possa essere determinante per la sua ricandidatura alle Regionali di febbraio 2024. Com’è noto, c’è da fare i conti con i desiderata di Fratelli d’Italia, il partito che oggi ha il maggiore consenso e, quindi il diritto, se non di imporre, almeno di raccomandare con forza un proprio nome. Qualcuno come il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l’unico in grado di impensierire il presidente uscente. Dipenderà tutto dalle intenzioni reali del partito della premier per quanto riguarda la Sardegna. «È una battaglia vinta o si rischia di perdere?», è la domanda che si fanno gli alti dirigenti di FdI. Un sondaggio potrebbe chiarire le idee molto presto. Non si può escludere la terza via: un candidato di Forza Italia che risponda al nome della consigliera Alessandra Zedda o del deputato Pietro Pittalis.

Cinque anni non bastano

Nel frattempo, Solinas si porta avanti, anche allargando il perimetro delle trattative fino a comprendere gli stessi pezzi da novanta di FdI. E cerca di far capire che cinque anni, considerata la pandemia, non possono essere sufficienti per realizzare tutto quello che aveva in programma. Ecco perché ieri al raduno – davanti a tante bandiere dei Quattro Mori e a uno striscione “Solinas presidente” – ha spiegato che «abbiamo bisogno di continuità, non sono sufficienti pochi anni, è necessario almeno completare un ciclo di dieci anni per mettere in campo le grandi infrastrutture di cui questo Paese ha bisogno, per invertire la rotta in settori strategici come i trasporti e la sanità». Il riferimento è evidentemente all’Isola, visto che Giorgia Meloni e Salvini sono al governo da neanche un anno. E infatti, ha aggiunto, «noi in Sardegna abbiamo avviato una serie importante di riforme nel servizio sanitario e sul sistema delle autonomie locali, per riportare alle Province una funzione certa. Qualcuno in altri tempi ha pensato di sopprimerle senza tener conto che la Provincia non è solo un presidente e una giunta ma è un fascio di competenze e di servizi insopprimibili: dalla viabilità provinciale, alle scuole secondarie all’ambiente. Temi che vanno ricostruiti per dare finalmente un nuovo corso a questo nostro Paese». E ancora in tema di sanità: «Oggi gli amministratori delle Regioni si trovano ad affrontare l’emergenza enorme della carenza dei medici, il bisogno di portare sui territori professionalità, ma nessuno dice che paghiamo il conto di trent’anni di mancata programmazione. Il numero chiuso nelle facoltà di medicina ha sfornato meno professionisti di quello che serve, e oggi paghiamo il conto, dobbiamo invertire la rotta e restituire ai cittadini servizi e certezze».

Grande centro

Solinas non deve solo cercare di avere la meglio su Fratelli d’Italia, ma anche di far breccia sul grande centro che si sta costituendo attorno al movimento di Stefano Tunis e Antonello Peru, Sardegna 20Venti, che da qualche giorno può contare sull’appoggio dell’Udc e che dopodomani dovrebbe presentare i punti del programma elettorale per febbraio.



