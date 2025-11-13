«Solido rapporto con i lettori» 

Nei racconti dei tanti edicolanti della Sardegna, resta ferma l’idea che tutto ruota attorno alla passione per un mestiere antico. Nulla si può iniziare senza qualche difficoltà, e così è cominciata anche l’avventura di Serenella Angioni, edicolante da trentotto anni e punto di riferimento per il centro cittadino di Sestu.

«Prima di ottenere la licenza ho aspettato qualche anno e quando sono, finalmente, riuscita nell’ottenerla, la mia famiglia cercò di farmi riflettere sull’investimento poco certo: una paura in contrasto con la mia voglia di indipendenza da giovane diplomata», riferisce Serenella Angioni, che oggi porta avanti la sua attività in via San Gemiliano a Sestu.

Il fascino del chiosco dei giornali vince su tutto e, persino, la famiglia si ricrede e diventa supporto importante per un lungo cammino. Le generazioni si susseguono, così come le necessità della clientela, affezionata e nuova, sempre da accontentare. «Dal 1987 quando aprii il chiosco, l’attività è cambiata radicalmente», afferma l’edicolante di Sestu che mette in evidenza una realtà in cui è profondamente mutata anche l’offerta delle numerose edicole, che negli ultimi anni, è stata rinnovata, con ingegno, per stare al passo dei lettori e dare loro soddisfazione.

Nonostante ciò, l’importanza delle edicole e il magnetismo della carta stampata sono difficili da scalfire. «Sono grata a tutti quelli che con costanza e fiducia si sono affidati a me per seguire le loro uscite editoriali. Sono fiera della mia attività e del solido rapporto che ho con i miei clienti, che passano anche solo per un saluto», racconta con entusiasmo l’edicolante Serenella Angioni, la quale percepisce di essere scelta, giorno dopo giorno, dai suoi clienti, per la sua professionalità e per la sua capacità di accoglienza.

