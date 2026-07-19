Solidarietà: un gelato  per la pace 

Dal trono del Gambero rosso alle iniziative di solidarietà a livello internazionale. Nicolò Vellino, gelataio di Macomer vincitore per otto volte consecutive dei tre coni del Gambero rosso e di altre manifestazioni nazionali e internazionali, col suo “Dolci sfizi”, tra Macomer e Nuoro, è stato protagonista sabato e domenica dell’iniziativa solidale “Un gelato per la pace”, a sostegno di “Medici senza frontiere”. «Il ricavato delle due giornate - spiega - col gelato all’anguria, sarà devoluto al Fondo Medio Oriente per sostenere gli interventi di assistenza medica e umanitaria nelle aree colpite dalla guerra. Anche un piccolo gesto quotidiano può trasformarsi in un aiuto concreto». Vellino si è prodigato affinché in tanti possano contribuire a raccogliere altri fondi: «Molta gente ha partecipato, è stato un successo. Questo per me conta quanto un premio nazionale e internazionale». (f. o.)

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