Solidarietà, torna il “Miracolo di Natale” 

Il Comune di Selargius conferma l’appuntamento – che si terrà il 18 dicembre - del Miracolo di Natale, arrivato alla 29esima edizione, e rivolge un appello alla collaborazione rivolto alle attività commerciali locali e ai cittadini.

«Anche quest'anno abbiamo deciso di partecipare al Miracolo di Natale», si legge nella lettera firmata dal sindaco Gigi Concu. «Come di consueto, vi chiedo a nome di tutta l'amministrazione comunale, di aiutarci a realizzare un nuovo miracolo, e di contribuire alla raccolta di beneficenza che giovedì 18 dicembre ci vedrà impegnati in piazza Maria Vergine Assunta, dove, a partire dalle 9, i volontari si occuperanno del ritiro di generi alimentari a lunga conservazione (ad esempio pasta, biscotti, zucchero, panettoni, scatolame), ma anche prodotti per bambini (come omogeneizzati e pannolini) e giocattoli (anche usati, purché in buono stato)».

Grazie alla generosità e al buon cuore di tanti cittadini, commercianti e imprenditori, nella precedente edizione «siamo riusciti a regalare un po' di serenità a tante famiglie in difficoltà, quest'anno vogliamo fare in modo che il miracolo si ripeta, per questo», l’appello del sindaco a cittadini e commercianti, «chiediamo il preziosissimo aiuto di tutti, certi che coglierete questa bella opportunità di fare del bene e rendere così il Natale di chi è meno fortunato di noi un pochino più luminoso».

RIPRODUZIONE RISERVATA