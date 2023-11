Solidarietà senza confini: gemellaggio tra gruppi Avis 

L’Avis comunale di San Gavino amplia i propri confini con la sottoscrizione di un gemellaggio con l’Avis delle cittadine di Pavone del Mella e Cigole, in provincia di Brescia. Per l’occasione si è svolta una bella cerimonia nei due paesi della Lombardia. L’amicizia tra le due sezioni è nata durante la pandemia, quando le Avis di tutta Italia hanno moltiplicato gli sforzi “online” per raggiungere i donatori e a forza di click e condivisioni hanno varcato i confini regionali.

«È stata una giornata molto emozionante – racconta Diego Cotza, presidente della sezione Avis di San Gavino – che rappresenta per le nostre sezioni Avis il punto di arrivo di un percorso iniziato, quasi per caso grazie ai social, in pieno lockdown ma allo stesso tempo rappresenta un punto di partenza. Rappresenta un punto di arrivo perché finalmente io e Francesco Piovani, in rappresentanza di tutti gli avisini delle nostre sezioni, abbiamo avuto l’occasione di stringerci la mano e confrontarci faccia a faccia e questo sarà il punto di partenza di una collaborazione fra due sezioni che si sono apprezzate sin da subito per come vivono e testimoniano l’essere parte dell’Avis. È il cuore che spinge migliaia di donatori ogni giorno a tendere il braccio e donare senza aspettarsi nulla in cambio se non un grazie dell’infermiera di turno o del volontario Avis. Il nostro è volontariato a 360 gradi, è passione, è famiglia ma è soprattutto cuore». (g. pit.)

