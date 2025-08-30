Solidarietà, politici in campo con il fantacalcio 

I politici scendono in campo per giocare a fantacalcio. Ma a vincere sarà la solidarietà perché i partecipanti devolveranno le quote di iscrizione per sostenere il progetto sociale di una delle associazioni di volontariato cittadine. La squadra schiera un senatore, 12 sindaci, 6 consiglieri regionali, 7 assessori e 20 consiglieri appartenenti a 16 tra i Comuni del territorio. La soddisfazione per il risultato ottenuto è evidente nelle parole dei due ideatori dell'iniziativa, Fabrizio Vinci e Alessandro Floris: «Quando quattro anni fa abbiamo proposto la nostra idea per la prima volta ad alcuni amministratori, non potevamo certo immaginare un successo di questo tipo».

La sfida

I partecipanti sono tutti amministratori pubblici. «La particolarità dell’iniziativa - spiegano i due organizzatori - è che si fa beneficenza giocando: ogni partecipante versa una quota di partecipazione e sceglie un’associazione di volontariato da sostenere alla quale, in caso di vincita, verrà versato l’intero montepremi che verrà utilizzato per le loro attività di assistenza, sostegno e aiuto ai più deboli». La precedente edizione è stata vinta dall'ex assessore Alberto Cacciarru che, quindi, sarà l'uomo da battere. «Non sarà semplice confermare il titolo - spiega - ma partecipo molto volentieri perché oltre al gioco vi è la possibilità di aiutare concretamente chi ha più bisogno». Ci sono poi i veterani (come l'assessore alla cultura Carlotta Scema e il consigliere Luigi Biggio) che partecipano fin dalla prima edizione.

I veterani

«Aderisco sempre molto volentieri - racconta Carlotta Scema - perché è un modo di fare rete tra noi amministratori e le associazioni coinvolte. Non è infatti solo una competizione di fantacalcio, ma ci permette di conoscere meglio e più a fondo le realtà associative del territorio e i loro progetti sociali e culturali». Lo stesso concetto è ribadito da Luigi Biggio: «Partecipo sempre molto volentieri perché, oltre a essere un appassionato di fantacalcio, ho la possibilità di fare qualcosa per gli altri e, in questi tempi non certo floridi, c'è bisogno di altruismo e sensibilità». C'è però anche un altro aspetto non meno importante, come fa notare il consigliere Simone Saiu: «Spesso ci troviamo divisi sul fronte politico e amministrativo e non mancano nemmeno le contrapposizioni campanilistiche: il torneo è invece un momento di comunità di intenti in cui vengono messe da parte le divergenze e, in alcuni casi, sono ammessi anche degli sfottò che non si trasformano poi in bagarre politica». C'è anche chi, come il consigliere Marco Loddo, ha nominato un allenatore in seconda: «Non seguo più il calcio come prima. Per questo concordo la formazione da mettere in campo con una persona più aggiornata di me». Il torneo inizierà si chiuderà prima di Natale.

