Serramanna.
01 settembre 2025 alle 00:35

Solidarietà per Alice: il paese si mobilita con musica e arte 

Raccogliere fondi per permettere alla piccola Alice, 9 anni, di curarsi in Germania contro una rarissima malattia genetica: è stato questo il cuore della serata benefica che ha animato la pineta comunale di via XXV Aprile a Serramanna. Una gara di solidarietà che ha unito cittadini, musicisti e artisti, trasformando la cultura in un gesto concreto di aiuto.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco e dall’associazione Soly Day’s, con il concerto de “Il Clan dei mercanti e servi”, cover band dei Nomadi, su impulso del fan club “Nomadi spirito vagabondo” di Nuoro. L’incasso dell’evento, 2.650 euro, è stato interamente devoluto alle cure per Alice, figlia di Michele, componente del gruppo.

La bimba, spiegano i promotori, «dal 2020 combatte contro la tubulopatia primitiva, una malattia rara, unica in Italia e con soli 8 casi al mondo. Lo scopo della raccolta è reperire farmaci e consentirle di essere curata in Germania, nel centro dove è stata scoperta questa patologia, che provoca scompensi elettrolitici con perdita di magnesio e potassio, causando problemi al cuore e ai reni».

Un impegno non privo di difficoltà, come sottolinea Fabio Zuncheddu, organizzatore logistico: «Non è semplice portare avanti progetti simili. Queste serate nascono con il sostegno del fan club dei Nomadi, seguendo lo spirito del gruppo. L’intento è raccogliere il più possibile: abbiamo già all’attivo diverse serate e la gente risponde. La Pro Loco Serramanna si è mostrata subito interessata, lavorando con noi per un obiettivo comune: la beneficenza esclusiva e senza scopo di lucro».

Fondamentale anche la scelta di affiancare al concerto un’asta artistica, come spiega il presidente della Pro Loco, Tonio Pilloni: «Un amico mi ha chiesto se fossimo interessati a organizzare un evento di solidarietà raccontandomi la storia di Alice. Ci siamo subito attivati e ho pensato di coinvolgere alcuni artisti locali».

Dalle opere messe a disposizione da Michele Gerra, Laura Gerra, Noemi Lisci, Cicci Zucca, Giuseppe Todde e Francesco Virdis sono stati raccolti circa 800 euro. «Ho rappresentato il volto di una ragazza africana, simbolo di forza e cultura – racconta Laura Gerra – appena mi hanno proposto il progetto ho accettato senza esitazione, adattandomi all’unica tela disponibile e creando qualcosa di sentito».

Un sentimento condiviso anche da Noemi Lixi: «Ho creato la mia opera in appena 6 ore, rappresenta una mamma che allatta il suo bambino. Alice potrebbe essere la figlia di tutti noi».

Una serata di musica e arte che ha trasformato la solidarietà in speranza.

Mauro Madeddu