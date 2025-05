«Solidarietà? No, propaganda bellica» 

Screening sanitari gratuiti per i bambini a bordo della nave Trieste, un concerto della banda interforze con raccolta fondi per l’acquisto di due posti letto per il reparto di terapia intensiva pediatrica del Brotzu, una manifestazione podistica, un “pasta party” e uno spettacolo per bambini.

Tutto bene? Mica tanto a giudizio di 62 tra movimenti, sindacati e associazioni e di tutti i partiti di maggioranza in Consiglio comunale, convinti che quello che per la Difesa è un pregevole progetto di “charity” collegato all’esercitazione “Joint stars 2025” sia solo «propaganda bellica» dalla quale Regione e Comune, che hanno dato il loro sostegno, e altri enti dovrebbero dissociarsi.

Le accuse

«Il 17 aprile scorso è stata annunciata ufficialmente l’operazione “Joint Stars”, l’ennesima esercitazione militare italiana interforze sui suoli, nei cieli e nei mari della Sardegna, con il consueto seguito di inquinamento, devastazione ambientale e disprezzo per le prerogative costituzionali di una regione a statuto speciale che da anni esprime parere negativo su simili attività e chiede il ripristino ambientale dei luoghi devastati da bombe e munizioni, senza nessun risultato», scrivono le 62 organizzazioni.

«Stavolta però la questione appare più grave perché affiancata da una campagna propagandistica (“Joint Stars for Charity”) sponsorizzata da dalle maggiori istituzioni regionali e grossi enti pubblici e privati, tra i quali i maggiori produttori di armi in Italia, coadiuvati da colossi commerciali. Stando ai comunicati e agli articoli di stampa», evidenzia la nota, «nelle giornate del 10 e 11 maggio, gli organizzatori della manifestazione metteranno in scena, ai moli “Rinascita” e “Ichnusa”, una serie di attività finalizzate a presentare le forze armate come positive per la popolazione sarda, non in virtù della loro potenziale utilità in caso di attacco di potenze straniere, ma in quanto erogatrici di servizi gratuiti di tutt’altro genere, prerogative di altri soggetti, a favore della parte più debole e influenzabile della cittadinanza: bambini e famiglie ai quali è spesso negato l’accesso a servizi essenziali come la prevenzione sanitaria pediatrica. Ebbene», scrivono le associazioni, «quei servizi negati, verranno erogati all’interno della Nave “Trieste”».

I partiti in Consiglio

Anche i partiti di maggioranza in Consiglio comunale ora si dissociano dall’iniziativa alla quale il Comune di Cagliari aveva concesso il patrocinio, tanto che il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci (Pd), aveva partecipato alla conferenza stampa di presentazione, come l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi: «Cagliari è una città di pace e del dialogo. Riteniamo necessario, in modo particolare in questo delicato momento storico, favorire iniziative che siano autenticamente destinate alla pace, alla salute e al benessere di cittadini evitando qualsiasi commistione con iniziative di tipo militare», chiariscono in una nota i gruppi consiliari Alleanza Verdi di Sinistra, Cinquestelle, Orizzonte Comune, Partito Democratico, Progressisti e Sinistra Futura.

«Riteniamo che gli “screening sanitari gratuiti per i bambini, l’acquisto di due posti letto per il reparto di terapia intensiva pediatrica del Brotzu, nonché le iniziative sportive, siano iniziative lodevoli che però dovrebbero essere realizzate direttamente dalla scuola, dal sistema sanitario nazionale, dalle organizzazioni di promozione sportiva, destinando necessari e adeguati finanziamenti a questi settori; gli stessi finanziamenti che oggi rischiano di essere tagliati per inseguire una corsa al riarmo che non condividiamo». Infine: «Seppure i patrocini istituzionali si possano ricondurre alle specifiche iniziative citate, ribadiamo il nostro impegno a costruire iniziative alternative che promuovano la pace e ci dissociamo da occasioni che rischiano di mascherare una propaganda bellicista». (f.ma.)

