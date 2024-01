Solidarietà nel ricordo di Najibe 

Tanti sorrisi, un po’ di felicità, e una speranza per decine di bimbi del Kenya, in ricordo di Najibe Zaher. Dopo la tragedia di quel maledetto 10 settembre dello scorso anno - quando la 19enne di Selargius, insieme ad altri tre suoi amici, ha perso la vita in un incidente in viale Marconi - la beneficenza si fa spazio fra il dolore, le lacrime e il vuoto per la perdita di una figlia scomparsa troppo presto. Papà Omar e mamma Merita Agus lo avevano promesso pochi mesi fa: «aiuteremo chi ha bisogno, in ricordo della nostra adorata Najibe». E così è stato, grazie anche al buon cuore di un gruppo di residenti di Is Corrias - il quartiere selargino dove abita la famiglia Zaher - che ha contribuito alla rete di beneficenza in nome della ragazza scomparsa.

Le iniziative

I progetti in campo sono diversi, alcuni concentrati in un villaggio dell’Africa sud orientale. Grazie alla collaborazione dell’associazione “Kenya school desk” - in prima linea nel sostegno allo sviluppo culturale dei bambini del Kenya - ha permesso di concretizzare le prime iniziative: l’acquisto di banchi per la scuola e di generi alimentari di prima necessità. Con tanto di video e fotografie di ringraziamento ai genitori di Najibe e ai residenti di Is Corrias. Fra le iniziative c’è anche la costruzione di un pozzo per garantire l’acqua potabile nelle case e nella scuola del villaggio.

Il ricordo

Una rete di beneficenza che aiuta papà Omar e mamma Merita ad affrontare il dolore della figlia scomparsa da poco più di quattro mesi. «Nei sorrisi di questi bambini rivediamo la felicità della nostra Najibe», racconta commosso Zaher mostrando le immagini che ritraggono i bambini del Kenya nei banchi con il nome della figlia. «Anche lei sarebbe felice, adorava fare del bene, soprattutto se si trattava di bambini. Era speciale, molto altruista e sensibile», raccontano i genitori ricordando un episodio che risale a poco prima della scomparsa. «Al supermercato ha incontrato una donna che non aveva i soldi per comprare delle caramelle ai figli, e Najibe ha insistito per pagare lei. Lo abbiamo saputo dopo la sua morte, ce lo ha fatto sapere questa signora perché ha riconosciuto nostra figlia dalle foto dell’incidente».

Gaza e Camerun

Non solo progetti in Kenya, ci sono anche i bambini che vivono il dramma della guerra a Gaza. «Abbiamo dato un piccolo contributo per poterli aiutare, con la speranza che presto tutto questo inferno finisca», dice papà Omar. Sostegno che si allarga al Camerun: qui la famiglia Zaher - con il tramite di un amico parroco - ha finanziato la costruzione di un pozzo, e si sta facendo carico delle spese per mantenere gli studi di un ragazzo del posto e potergli garantire un futuro.

