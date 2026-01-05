«Solidarietà e integrazione, questa è la nostra missione»  

La Comunità di Sant’Egidio in Sardegna non si ferma con la fine delle festività e continua a portare avanti le proprie attività su tutto il territorio regionale. L’epicentro resta Capoterra, dove da alcuni anni opera il referente regionale Gian Matteo Sabatino, romano d’origine ma ormai stabilmente radicato nella realtà locale. «Abbiamo appena salutato il Natale con i pranzi e le cene comunitarie a Capoterra e a Frutti d’Oro, che hanno accolto oltre cento persone tra volontari e senza fissa dimora», racconta Sabatino. Dirigente scolastico di professione, Sabatino evidenzia anche il coinvolgimento del mondo della scuola: «Importante è stata la partecipazione degli studenti dell’indirizzo musicale di Capoterra, che hanno messo a disposizione il loro tempo con un concerto durante alcuni appuntamenti natalizi. C’è stata anche una grande adesione da parte dei professori». Le attività della Comunità proseguono ogni settimana. A Capoterra, in un’aula della chiesa di San Francesco, ogni sabato si tiene la scuola di italiano rivolta a cittadini stranieri. «Abbiamo 19 iscritti provenienti da Filippine, Ucraina, Brasile, Tunisia, Gambia e Repubblica Democratica del Congo. La maggior parte di loro lavora e, a fine anno, consegue un attestato. Quest’anno i più meritevoli potranno ottenere la certificazione di livello B1 con l’Università Dante Alighieri», spiega. Infine l’invito a chi vuole avvicinarsi al volontariato: «Noi crediamo nell’amicizia, nella familiarità e nella convivenza. Aiutateci a costruire una società senza muri».

