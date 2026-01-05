VaiOnline
Capoterra.
06 gennaio 2026 alle 00:09

«Solidarietà e integrazione, questa è la nostra missione»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Comunità di Sant’Egidio in Sardegna non si ferma con la fine delle festività e continua a portare avanti le proprie attività su tutto il territorio regionale. L’epicentro resta Capoterra, dove da alcuni anni opera il referente regionale Gian Matteo Sabatino, romano d’origine ma ormai stabilmente radicato nella realtà locale. «Abbiamo appena salutato il Natale con i pranzi e le cene comunitarie a Capoterra e a Frutti d’Oro, che hanno accolto oltre cento persone tra volontari e senza fissa dimora», racconta Sabatino. Dirigente scolastico di professione, Sabatino evidenzia anche il coinvolgimento del mondo della scuola: «Importante è stata la partecipazione degli studenti dell’indirizzo musicale di Capoterra, che hanno messo a disposizione il loro tempo con un concerto durante alcuni appuntamenti natalizi. C’è stata anche una grande adesione da parte dei professori». Le attività della Comunità proseguono ogni settimana. A Capoterra, in un’aula della chiesa di San Francesco, ogni sabato si tiene la scuola di italiano rivolta a cittadini stranieri. «Abbiamo 19 iscritti provenienti da Filippine, Ucraina, Brasile, Tunisia, Gambia e Repubblica Democratica del Congo. La maggior parte di loro lavora e, a fine anno, consegue un attestato. Quest’anno i più meritevoli potranno ottenere la certificazione di livello B1 con l’Università Dante Alighieri», spiega. Infine l’invito a chi vuole avvicinarsi al volontariato: «Noi crediamo nell’amicizia, nella familiarità e nella convivenza. Aiutateci a costruire una società senza muri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas