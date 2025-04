Solidarietà e inclusione: una passeggiata ecologica negli agrumeti 

Persone con disabilità, in carrozzina, a piedi o in bici. E ancora bambini (anche coi passeggini), famiglie, amici a quattro zampe. Saranno loro il 26 aprile i protagonisti della prima “Passeggiata ecologica per la vita”, un percorso di tre chilometri fra le arance di Muravera in occasione della sagra degli agrumi. Una passeggiata «per diffondere – spiega Fabio Orrù, uno dei promotori della manifestazione assieme al Comune, alla Pro Loco e all’Aido Sardegna – un messaggio di inclusione della disabilità nello sport. Sono invitati tutti, anche e soprattutto chi per vari motivi legati a problemi di salute non riesce a partecipare spesso ad eventi simili». Partenza (alle 16) e arrivo in piazza Europa e poi via tra gli agrumeti del paese. Saranno presenti gli atleti dell’associazione pugliese “Mollare Mai”. L’obiettivo è anche quello di promuovere la cultura della donazione. La passeggiata è solo uno dei tanti appuntamenti della sagra degli agrumi in programma a Muravera da 24 al 27 aprile e a Costa Rei dal primo al 4 maggio. Il via la sera del 24 (ore 22.30) con lo spettaoclo di Reverendo Jones. La sera seguente il concerto dei Nomadi che ritornano a Muravera dopo quasi 25 anni. Domenica 27 la giornata clou con la sfilata dei gruppi, delle maschere, dei cavalieri e delle etnotraccas. (g. a.)

