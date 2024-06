Solidarietà dei sacerdoti a padre Paolo  

Un altro capitolo della vicenda sugli abusi subiti da padre Paolo Contini. Questa volta è un gruppo di sacerdoti a prendere posizione. Presente anche l’arcivescovo Roberto Carboni, hanno incontrato padre Paolo per ascoltare il suo racconto sui fatti avvenuti nel seminario dei frati minori di Oristano. Il religioso ha documentato la sua denuncia e la gravità del reato subìto. Dopo l’incontro i sacerdoti e l’arcivescovo hanno «manifestato solidarietà nei confronti di padre Paolo e chiedendo con lui un equo processo canonico. Prendiamo le distanze da chiunque volesse difendere o minimizzare la responsabilità di chi si è macchiato degli abusi – è scritto nel documento -. Stiamo dalla parte della vittima e condanniamo tutti i casi di pedofilia e di abusi sui minori e sulle persone vulnerabili, come tutte le persone che abusano in qualsiasi ambito della fiducia delle persone minori loro affidate. La denuncia di padre Paolo è una ferita che addolora e coinvolge tutta la Chiesa e per questo chiediamo giustizia per lui». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA