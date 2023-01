Solidarietà con trecento quintali di arance 

Oggi è possibile sostenere la ricerca Airc anche a Villacidro, grazie all'iniziativa parallela di Airc “Cancro io ti boccio”. I ragazzi e le ragazze delle seconde medie della scuola “ Loru” saranno in piazza Lavatoio e all'ingresso della scuola media numero 1 in via Grazia Deledda, dalle 9 alle 13:30, per distribuire miele millefiori e marmellata di arance. Chiunque può contribuire anche con un'offerta libera.

Acquistare le buste contenenti le arance Airc in piazza o nei supermercati che aderiscono all'iniziativa unisce la possibilità di fare una donazione per la ricerca sul cancro al fattore delle sane abitudini alimentari, strumento fondamentale di prevenzione.«Siamo partiti con la preparazione lo scorso giovedì e la abbiamo conclusa sabato mattina», specifica Antonella Mura, presidente della cooperativa Spring Lady consorziata Mcm che si occupa della scelta e della preparazione delle confezioni. «Certo, la quantità da preparare è stata importante, ma grazie ai 14 lavoratori e ai macchinari di confezionamento abbiamo svolto il lavoro in pochi giorni. Tutte le arance sono pronte per essere distribuite nelle piazze sarde».

Gli agricoltori sposano la causa della solidarietà. L'iniziativa Airc “Le arance della salute” a supporto della ricerca sul cancro quest'anno torna nelle piazze con i prodotti di Villacidro. «Collaboriamo con Airc da una decina di anni - conferma Giuseppe Ecca, presidente della associazione cooperativa Agricoltori Villacidresi – dopo uno stop di due anni, quest'anno abbiamo sostenuto l'iniziativa con circa 300 quintali delle arance tarocco dei nostri territori, che andranno nelle piazze di tutta la Sardegna. Abbiamo già inviato ai magazzini Airc di Cagliari e Sassari circa 12 mila sacchette da 2.5 chili, che verranno distribuite nelle piazze questo sabato, 28 gennaio, dai volontari Airc».

La ricerca

Lotta al cancro

La scuola

La scuola media è uno dei mille plessi scolastici che in tutta Italia hanno risposto alla chiamata Airc, partecipando alla importante campagna di sensibilizzazione e informazione. I fondi raccolti grazie alle campagne di sensibilizzazione Le Arance della Salute e Cancro io ti boccio andranno a sostenere il lavoro di circa 6 mila ricercatori, perché il cancro diventi sempre più curabile. “La salute è nelle nostre mani” è lo slogan scelto da Airc per le due giornate di educazione alla prevenzione, a indicare come è sempre più necessario compiere gesti concreti per salvaguardare la nostra salute, ma anche per contribuire con le donazioni al lavoro dei ricercatori.

