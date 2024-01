Solidarietà nel nome e nel ricordo di Najibe Zaher. Con la collaborazione dell’associazione “Kenya school desk” e il sostegno concreto di tanti selargini. I genitori della 19enne, morta in un incidente stradale con quattro coetanei in viale Marconi, hanno raccolto fondi per acquistare banchi di scuola e generi di prima necessità. In un video il ringraziamento dei bambini.

