Solidarietà, cani e padroni a passeggio 

Grande partecipazione ieri al parco Pineta di via XXV Aprile di Serramanna per la “Passeggiata a 6 zampe”, iniziativa solidale organizzata dall’associazione Dog is my passion e patrocinata dal Comune.L’obiettivo è raccogliere fondi in supporto al rifugio "Randagino", che si occupa da diversi anni dei cani abbandonati. Ci sono state dimostrazioni di educazione cinofila: l’istruttore Andrea Piras, durante il percorso, ha coinvolto cani e padroni in una dimostrazione pratica attraverso giochi e diverse attività. «Piccole pillole di educazione cinofila – commenta Piras – che possano essere da stimolo per far sì che le persone escano con i propri amici a quattro zampe in maniera consapevole».

«Ringrazio tutti per la partecipazione e l’ottimo riscontro», fa sapere Marcella Ortu, presidente del Randagino.

Al termine della manifestazione è stata indetta una lotteria a premi per tutti gli iscritti.

