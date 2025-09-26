Solidarietà bipartisan al sindaco Usai 

Condanna bipartisan e centinaia di attestati di solidarietà al sindaco di iglesias Mauro Usai per l’attacco diffamatorio arrivato sotto forma di canzone rap anonima fatta girare nelle piattaforme social.

L’attacco

È stato proprio Mauro Usai a rendere pubblica la notizia della canzone e ad annunciare che, per la gravità delle insinuazioni, accuse e offese rivolte a lui, alla Giunta e ai consiglieri comunali, non sarebbe stato possibile lasciar correre. Come lui, la pensano tutte le persone che hanno voluto esprimergli solidarietà (incassata anche durante il Consiglio comunale di due sere fa). «Il dissenso in politica ci sta – ha commentato l'ex sindaco Pierluigi Carta, sotto il post di Usai, ricordando di essere stato lui stesso vittima di calunnia quando non esistevano i social e si usavano i volantini – ma questo non è dissenso e nemmeno satira: è una fucilata sparata dall’ombra di un muretto a secco». Ha commentato anche Alberto Pili, consigliere comunale di Carbonia che poco tempo fa ha subito minacce anonime: «Ho provato sulla mia pelle cosa significa e, per quanto puoi essere forte, la preoccupazione per la famiglia prende giustamente il sopravvento. Basta! È ora che i responsabili siano chiamati a rispondere della gravità dei loro atti». Molteplici i post dei sindaci tra cui quelli di Nuxis Romeo Ghilleri, Sant’Antioco Ignazio Locci, Carloforte Stefano Rombi, San Giovanni Suergiu Elvira Usai e Piscinas Mariano Cogotti (e anche l’ex sindaco di Fluminimaggiore Marco Corrias) che hanno ricordato che purtroppo, l’arte della calunnia colpisce in modo bipartisan chi fa questo mestiere. Soltanto due giorni fa, anche la sindaca di Domusnovas è stata vittima di un volantino offensivo. Tante le attestazioni di solidarietà di consiglieri e assessori comunali di numerosi centri del Sulcis alcuni dei quali, come il gruppo “Carbonia Avanti” di Carbonia, hanno divulgato un comunicato ufficiale: «Questo vile attacco personale colpisce non solo lui ma l’intera comunità. – si legge – Conosciamo bene la natura di queste campagne diffamatorie avendole subite in passato e per questo ribadiamo con forza il nostro sostegno incondizionato. La politiche in queste circostanze deve sapersi unire oltre le appartenenze difendendo sempre la legalità, il rispetto istituzionale e l’impegno verso la collettività».

La Chiesa

Anche la Chiesa non è rimasta indifferente all’accaduto: «Atti di questo genere rappresentano una grave minaccia non solo alla persona ma anche al ruolo istituzionale che essa rappresenta e all’intera comunità democratica – ha scritto don Giorgio Fois, parroco della chiesa iglesiente di San Pio X – il confronto politico può essere anche critico, ma non può mai trasformarsi in attacco personale, menzogna o violenza, neppure verbale o mediatica». Centinaia di cittadini di Iglesias e di altri Comuni hanno voluto ribadire la loro vicinanza agli amministratori firmandosi con nome e cognome condannando, anche in questo modo, chi è capace di colpire soltanto in modo anonimo.

