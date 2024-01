Solidarietà al top, donazioni di sangue da record nazionale 

Fonni primeggia nella raccolta di sangue anche se in Sardegna mancherebbero all’appello, secondo i report dell’Aou di Sassari, 30 mila sacche. La sezione Avis di Fonni è fra le prime in Italia per donazioni. Fondata nel 1990 conta 302 soci e 431 donazioni nel 2023. Una media da record con 120 flaconi ogni mille abitanti, contro i 40 a livello regionale e i 49 nazionali.Un dato che riempie di orgoglio Stefano Busia (76 anni), presidente da 33: «La nostra è una comunità generosa, quando abbiamo fondato la sezione eravamo 49 soci, oggi dopo un lavoro pluridecennale abbiamo quadruplicato i numeri.Il 2023 è stato un anno da record, fra innumerevoli iniziative sociali. La popolazione ha riposto. Ogni volta che l’autoemoteca arriva registriamo la media di 34 donazioni. Abbiamo già previsto 14 raccolte per i prossimi mesi. La prima il 18 gennaio».

Il sodalizio si avvia all’assemblea del 3 febbraio. Busia precisa: «Un tempo eravamo noi a chiamare per le donazioni, oggi non smettiamo di farlo, ma ci emoziona vedere che siano in tanti a contattarci mostrando interesse e disponibilità. I giovani sono diversi. Da anni lavoriamo con le scuole, all’attivo oltre 20 convegni tematici e il supporto di esperti come Oreste Castagna. Ci battiamo contro le ludopatie e per la ricerca sul diabete. Finanziamo borse di studio. Nei mesi scorsi abbiamo donato dei fondi ai fratelli romagnoli colpiti dall’alluvione. Ci anima il bene per il prossimo».

Un esempio la piazza “Donatori di sangue”, a due passi dalla sede di via Deledda. «Ci occupiamo della pulizia e del decoro - dice Busia - alcuni anni fa abbiamo fatto installare una scultura che riproduce le tre grazie: dare, avere, ricevere. Ci aiutano tutti, siamo una grande famiglia. Collaboriamo con le sezioni sarde, ci lega un rapporto speciale agli amici di Desulo». (g. i. o.)

