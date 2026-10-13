Solidarietà al sindaco dopo le offese 

Si allarga il fronte della solidarietà attorno al sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni, dopo i nuovi episodi di intimidazione che lo hanno coinvolto. Tra gli attestati di vicinanza, quelli della presidente della Regione, Alessandra Todde, e del presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai, che condannano con fermezza quanto accaduto.

«Sono vicina al sindaco di Calasetta Antonello Puggioni e alla sua famiglia - ha detto Todde - voglio sottolineare la gravità delle minacce indirizzate anche alla moglie e alle figlie. Fanno capire quanto queste intimidazioni entrino nella vita delle persone, dentro le loro case». La presidente richiama inoltre il recente episodio che ha coinvolto la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che nei giorni scorsi aveva denunciato minacce di morte. «Siamo di nuovo davanti a chi cerca di condizionare con la paura il lavoro di un amministratore. Chi si mette al servizio della propria comunità deve poter svolgere il proprio mandato senza temere per sé e per i propri cari». Da qui l'appello a una posizione ferma e condivisa da tutte le forze politiche.

Sulla stessa linea Mauro Usai, che, a nome della Provincia e del Consiglio provinciale, esprime «la più ferma e convinta condanna degli episodi intimidatori», manifestando piena solidarietà a Puggioni e alla sua famiglia. Ribadisce che «nessun amministratore deve essere lasciato solo davanti a minacce e tentativi di condizionamento. Auspico forze dell'ordine e autorità giudiziaria facciano piena luce sui fatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA