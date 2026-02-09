«Solidarietà ai carabinieri sotto accusa» 

«Assoluto rispetto del lavoro della magistratura e massima fiducia per un corretto e giusto accertamento della verità. Ma l’episodio che ha portato alla recente richiesta di rinvio a giudizio per lesioni personali aggravate in concorso di due carabinieri, va contestualizzato: un’attività operativa complessa, culminata con l’arresto, poi convalidato, di un individuo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. L’auspicio è che il percorso giudiziario permetta di evidenziare come l’operato dei colleghi sia stato adeguato alla situazione di concreto pericolo in essere, e nel contempo venga restituita loro la necessaria serenità professionale e personale». Queste le parole della segreteria regionale per la Sardegna del Nuovo Sindacato Carabinieri sulla vicenda che vede coinvolti i militari Claudio Lubrano e Loris Buccelli, appartenenti allo stesso sindacato.

«Come segreteria esprimiamo una sincera e composta solidarietà ai due colleghi, sottolineando la vicinanza agli stessi, che si sono sempre distinti per impegno e serietà. Evidenziamo che i fatti in questione sono accaduti nel 2022: da diversi anni i nostri colleghi stanno sopportando il peso di un procedimento penale per fatti avvenuti nell’esercizio delle funzioni». (m. v.)

