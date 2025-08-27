Solidarietà agli agricoltori, annullata la Sagra degli ortaggi  

Non si farà la Sagra degli ortaggi in programma sabato prossimo a Barrali. La Pro Loco ha deciso di annullare l’evento in segno di solidarietà agli agricoltori messi in ginocchio dalle grandinate che nei giorni scorsi hanno devastato il territorio della Trexenta. «Il maltempo ha danneggiato decine di aziende mandando in malora il 60-70% delle produzioni – dice il sindaco e consigliere regionale Fausto Piga – il dato può ulteriormente peggiorare perché per alcune piante le conseguenze di un evento calamitoso si vedono a distanza di tempo». Una stima esatta dei danni si avrà soltanto dopo la verifica delle segnalazioni inviate dagli agricoltori all’Agenzia Laore. Il nubifragio di metà agosto ha interessato diversi paesi della Trexenta.

Per il risarcimento dei danni alle aziende serviranno alcuni milioni di euro. «Terremmo alta la guardia perché gli agricoltori abbiano i giusti ristori in tempi rapidi – afferma Fausto Piga – insieme al mio gruppo ho presentato una proposta di legge in Consiglio regionale per lo stanziamento di 3 milioni di euro a favore delle aziende danneggiate dal maltempo». Al fianco degli agricoltori si schiera anche il consigliere del Gruppo Misto Alessandro Sorgia che propone l’istituzione di un fondo di rotazione permanente da inserire nella prossima finanziaria che consenta di pagare immediatamente i ristori alle imprese colpite da eventi climatici estremi. Un meccanismo semplice e rapido per evitare i tempi biblici nell’erogazione delle risorse.



RIPRODUZIONE RISERVATA