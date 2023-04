Solidarietà, a teatro raccolti duemila euro per il campo dell’oratorio 

Il campetto di calcio a cinque dell’oratorio Ferrini avrà presto un nuovo impianto di illuminazione.

L'obiettivo raggiunto

Tutto merito dell’associazione culturale ricreativa Sette note e più e del suo spettacolo a scopo benefico “Beverly Inps” che ha consentito di raccogliere fondi per l’oratorio di Sant’Elena. In tutto poco più di 2.000 euro che, come spiega il vice parroco della basilica e responsabile dell’oratorio don Gianmarco Lorrai, «utilizzeremo per le luci del campetto di calcio a cinque. Adesso abbiamo dei lampioni vecchi che determinano un grosso consumo. Sostituirli con quelli a led a risparmio energetico sarà molto importante, per questo ringraziamo l’associazione Sette note e più». Altro fondi, raccolti sempre con il musical rappresentato al teatro Si ‘e Boi di Selargius, sono andati anche al laboratorio tessile ricreativo e sociale La Matrioska e a Sardegna sociale Odv.

La collaborazione

«Ringraziamo noi», dice il vice presidente di Sette note e più Alessandro Passera, «per averci consentito di contribuire al sostegno dei loro progetti facendolo al meglio delle nostre possibilità, regalando un momento di allegria e riflessione al pubblico». (g. da.)