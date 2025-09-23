Solidarietà a Monte Claro, tutti di corsa in pigiama contro i tumori pediatrici 

Tutti di corsa in pigiama – gli stessi indossati in ospedale dai bambini malati di tumore – in favore dei reparti di onco-ematologia pediatrica di Cagliari. Si chiama “Pigiama Run” la manifestazione solidale organizzata dalla Lilt – la Lega italiana contro i tumori – col patrocinio della Città Metropolitana e del Comune, che andrà in scena venerdì dalle 15 nel parco di Monte Claro. Il ricavato dalle iscrizioni sarà utilizzato per l’acquisto di un’apparecchiatura medica necessaria ai piccoli pazienti oncologici.

Il progetto

«Gli iscritti alla manifestazione potranno partecipare ad una una camminata di 3 chilometri o a una corsa di 6 all’interno del parco – ha spiegato Andrea Culeddu, presidente della UISP e organizzatore ogni anno della Solowomen Run -. Non sarà una gara ma un’occasione di divertimento, un modo per essere partecipi alle sofferenze di coloro che sono i pazienti più fragili, i bambini». Non ci sarà dunque un vincitore ma a fine manifestazione sarà premiato il pigiama più originale e il gruppo più numeroso.

«Un'occasione di solidarietà verso i bambini malati di tumore nel mese di settembre dedicato alla prevenzione dei tumori pediatrici - ha detto il presidente della Lilt Cagliari Carlo Cabula durante la presentazione a Palazzo Vice Regio – ma anche occasione di beneficenza perché il ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto alla Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Microcitemico per l'acquisto di un'apparecchiatura».

La prevenzione

La giornata sarà anche un’occasione per ribadire come la prevenzione sia la prima arma per combattere i tumori, ad inziiare dall’alimentazione con la dieta mediterranea, come ha ricordato il coordinatore regionale Lilt Alfredo Schirru, ma anche l’attività fisica come ha precisato Francesca Carta della Struttura di prevenzione e promozione della Salute della Asl che presto avvierà uno specifico progetto regionale. Con la edizione dell’anno scorso sono stati raccolti e devoluti per lo stesso scopo all’ospedale Microcitemico 5000 euro e quest’anno la Lilt vorrebbe ripetersi per raggiungere quanto prima l’obiettivo dell’acquisto dell’apparecchiatura necessaria.

Ci si può iscrivere al pigiama Run sulla piattaforma www.pigiamarun.it/cagliari fino a domani. Il pettorale si potrà ritirare nella sede della Lilt in via Macchiavelli 47 o direttamente al parco di Monte Claro prima della partenza.

