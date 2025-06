Solidarietà, a Bressanello il premio Lamarmora 

Ugo Bressanello, fondatore di “Domus de Luna”, ha vinto la 34ª edizione del Premio Lamarmora.

Cinquantotto anni, romano di nascita, vent’anni fa ha lasciato carriera da manager per fondare una rete di comunità per persone in difficoltà: un progetto caratterizzato da un forte impegno sociale con un’elevata ricaduta nel territorio. Oggi la Fondazione gestisce quattro comunità di accoglienza e cura (“Casa delle Stelle”, “Casa del Sole” “Casa Cometa Mamme” e “Casa Cometa Ragazzi”), un ambulatorio per i colloqui con lo psicologo (il Centro “Sa Domu est Pittica, su Coru est Mannu”), un bed & breakfast con ristorante (la “Locanda dei Buoni e dei Cattivi”) che si occupa del recupero e del riscatto di ragazzi e mamme, un ristorante con bar e pizzeria (il “Circolo dei Buoni e dei Cattivi”) e un centro per attività ricreative ed espressive a Pirri (l’Exme). Attraverso tutte queste attività, la Fondazione favorisce l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità o con gravi problemi familiari. Da diversi anni, inoltre, opera anche nella riserva di Monte Arcosu dove gli strumenti di innovazione sociale si coniugano con l’esperienza sulla tutela ambientale del Wwf. “Dietro ogni abuso ci sono spesso storie di violenza che si replicano e generano così una catena di sofferenza che però può essere interrotta. Se riusciamo a curare i bambini, maltrattati e abusati, interrompiamo subito una catena che di generazione in generazione potrebbe tendenzialmente ripetersi”, si legge nel manifesto della Fondazione. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì alle 11 nell'aula magna del Rettorato.

