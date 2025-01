solida e sicura: è una torres da primato 

Sassari. Solida, ma ancora non basta. La capolista Virtus Entella vince e ora è a +7 dalla Torres, la Ternana batte la Vis Pesaro e sale a +2. Mancano 14 giornate e quindi c’è il tempo per recuperare, ma è indubbio che sia proprio la formazione di Chiavari quella sulla quale fare la corsa per provare a conquistare la promozione diretta in Serie B, anche perché vanta il colpaccio al “Vanni Sanna” che la mette in vantaggio (per ora) negli scontri diretti. Certo, c’è anche la Ternana come terzo incomodo (ora è seconda) e pure la Vis Pesaro può aspirare al primo posto, ma comunque la lepre è l’Entella, che tenta l’allungo tra fine gennaio e febbraio come fece nel campionato passato il Cesena quando, in due sole partite, raddoppiò il distacco dalla Torres da 6 a 12 punti e di fatto chiuse i giochi in anticipo.

La costanza

La formazione di Chiavari è la più costante di quest’anno, come dimostra l’unica sconfitta subìta, in casa per 1-0 contro il Pescara. L’arma migliore è la difesa, che ha concesso appena 14 gol in 24 partite e per ben 10 volte ha mantenuto la porta immacolata. Nel girone di ritorno è l’unica a punteggio pieno: 5/5 per un totale di 15 punti. I rossoblù di Greco invece hanno ottenuto 13 punti proprio perché il pareggio di Pineto ha impedito l’en plein.

Il calendario

Chissà se la Virtus avrà un piccolo calo come accaduto a tutte le concorrenti. L’atteggiamento tattico della formazione genovese è molto accorto, ma va pure sottolineato come la squadra riesca a rimontare gli svantaggi quasi sempre e raramente si faccia raggiungere. Il calendario nasconde ancora diverse insidie: la capolista ospiterà Spal, Perugia, Torres al 34° turno, Arezzo e Ternana all’ultima giornata. Fra le trasferte più pericolose quella di Pescara (domenica) e Pesaro. Senza dimenticare che pure la battistrada deve rendere visita al Pineto.

Il talento

Per quantità di belle giocate su azione non c’è dubbio che la squadra sassarese sia da primo posto. Anche sul campo di un Pineto bravissimo a fare densità e pressing è comunque riuscita a creare più occasioni da gol. La migliore quella di Varela, che per generosità è riuscito a rialzarsi dopo un fallo da cartellino ma ha perso quel mezzo secondo che sarebbe bastato per superare il portiere in uscita. E va ricordato che alla Torres mancavano due giocatori come Scotto e Zecca, che danno tanto alla manovra sia in termini di verticalità sia di pericolosità come passaggi e tiri.

Le prospettive

Cosa manca allora alla Torres di Greco? L’ha sottolineato Riccardo Idda: «Dobbiamo diventare più pericolosi sui calci piazzati». Il riferimento non è solo agli angoli ma anche alle rarissime punizioni conquistate sulla trequarti, che offrono una ghiotta occasione di sbloccare le partite in cui le avversarie fanno massa davanti e dentro l’area e diventa difficile trovare spazio e tempo. Se i rossoblù riusciranno a migliorare in questo aspetto, allora potranno davvero viaggiare più veloce di tutti. Anche della Virtus Entella.

