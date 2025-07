Soleminis, casa circondata dalle fiamme 

Un pomeriggio terribile col fuoco che ha attraversato in lungo e in largo la macchia mediterranea, devastando anche piante d’alto fusto, danneggiando una abitazione e minacciandone altre. Si è temuto anche per la pineta di Sinnai, non lontana dal punto dove il fuoco è stato domato e circoscritto. Le fiamme hanno interessato la zona di Monte Arrubiu, campagne di Soleminis: si sono sviluppate in un attimo trovando esca fra le erbe a secco e la vegetazione.

Immediata la reazione, con uomini e mezzi aerei in azione sul fronte del rogo: un Canadair e due elicotteri hanno effettuato decine di lanci. Frustate d’acqua che in qualche modo hanno indebolito la coltre di fuoco. Le fiamme hanno aggredito anche una abitazione, danneggiando la parte cortilizia. In mezzo all'incendio sono finiti anche alcuni cani e altri animali domestici. A tarda sera è iniziata l’operazione di bonifica. A terra operavano i Vigili del fuoco, gli operai della Forestale e diverse squadre di associazioni di volontari e della Protezione civile.

Per stamattina è previsto un sopralluogo della Forestale per cercare di risalire alla cause del rogo che potrebbe essere doloso e che ha causato ingenti danni ambientali.

RIPRODUZIONE RISERVATA