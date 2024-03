Soleandro da Cozzina con il brano su Riva 

Torna in Cucina con Cozzina, oggi alle 14.30, subito dopo la rubrica del Tg, con lo chef Pierpaolo Argiolu che, in occasione della 110° Puntata ospita Soleandro, che in dialetto significa Sono Leandro. Nato a Ploaghe, è un artista eclettico.

Dopo la morte di Gigi Riva, colpito dalle parole del figlio Nicola, scrive un brano intitolato “Io Gigi Riva”, e che presenta in anteprima durante la trasmissione, insieme ad altri brani del suo ultimo lavoro discografico Dulche Mama. Il piatto preparato dallo chef Cozzina sarà paccheri con Astice e datterini.