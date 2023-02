Sole quasi primaverile, “assalto” domenicale al Poetto e a Su Siccu  

Migliaia di persone alla passeggiata del Poetto e tra i chioschetti della spiaggia, ma anche una grande folla nel percorso pedonale che collega il molo Ichnusa a Su Siccu. Quella di ieri è stata una domenica praticamente primaverile, con i cagliaritani che hanno deciso di ripopolare le zone del lungomare dove hanno riaperto pressoché tutte le attività.

È bastata un’ondata di alta pressione che ha fatto sollevare per alcuni giorni le temperature invernali perché la città si riappropriasse delle sue passeggiate fronte-mare. Gli amanti del trekking ne hanno approfittato per cimentarsi in qualche percorso alla Sella del Diavolo o alle spalle di Sant’Elia, mentre famiglie e tantissimi cagliaritani hanno scelto di fare passeggiate a Su Siccu, tra il cosiddetto Pennello Bonaria e il Molo di Sant'Elmo. Oltre 250 metri di percorso cilo-pedonale che sono stati riqualificati e che, in queste settimane, hanno visto l’assegnazione degli spazi anche per l’apertura di nuovissime attività.

Tra i tanti che hanno deciso di allenarsi e trascorrere qualche ora tra la Calata dei Trinitari ed il porticciolo turistico ci sono le ragazze del Karalis Pink Team, un’associazione che, attraverso lo sport e l’attività sportiva, punta al benessere psicofisico dopo diagnosi di tumore, seguita da interventi e terapie. Fanno parte del progetto “Mai più sole” che promuovere iniziative per informare e sensibilizzare le donne sul rischio del tumori, sostenendole anche quando hanno ricevuto la diagnosi e stanno effettuando le cure. A Su Siccu non potevano poi mancare i canottieri e gli appassionati di kaiak, così come l’orizzonte di Maria Piccola è tornato a riempirsi di vele degli amanti del windsurf e del kite, usciti già dalle prime ore dell’alba.

A partire da metà mattinata, poi, anche i sei chilometri della spiaggia dei Centomila ha preso ad affollarsi di giovani e di intere famiglie, mentre nella passeggiata sino all’ospedale Marino sono comparsi anche tanti anziani che passeggiavano ai margini della pista ciclabile. Un anticipo di primavera che – dopo le chiusure dettate dall’epidemia di Covid – ha convinto migliaia di persone ad uscire per ritrovarsi e socializzare, approfittandone per fare un po’ di attività fisica. Pieni anche i parchi, dove tante famiglie hanno deciso di trascorrere qualche ora a far giocare i più piccoli.

