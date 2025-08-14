VaiOnline
Il meteo.
15 agosto 2025 alle 00:51

Sole di mattina, temporali nel pomeriggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sole e bel tempo di mattina, nuvole e probabili temporali nel pomeriggio. È il meteo che, come ieri, caratterizzerà la giornata di oggi e le prossime in Sardegna, fino a mercoledì 20 – come spiega Carlo Spanu dell’Aeronautica militare.

A Cagliari e in generale in tutte le zone costiere, oggi splenderà il sole, più rara la pioggia, a differenza delle zone interne – nel Sulcis, in Baronia, nel Nuorese, in Gallura, nel Medio Campidano e nell’hinterland del capoluogo – dove, soprattutto dal pomeriggio, sono attesi acquazzoni, anche intensi, quando l'alta pressione che insiste sull'Isola sarà spezzata da infiltrazioni di aria fredda provenienti dal Nord Europa.

Le temperature rimarranno nel complesso elevate, in media fra i 35 e i 37 gradi, le minime non supereranno i 20. I valori massimi previsti dall'Arpas interesseranno Barrali, con 41 gradi, Bolotana, Guasila, Orani e Borore con 40. Venti variabili moderati a carattere di brezza dai quadranti meridionali, la sera potrà soffiare il maestrale, ma non tanto da attenuare la sensazione di umidità. Mari calmi.

Tra il 20 e il 21 agosto, il grande caldo farà un passo indietro: il Nord Italia già da martedì 19 respirerà, al Centro è probabile che dovremo aspettare mercoledì, mentre al Sud un cambiamento è previsto giovedì 21 – prevede ilmeteo.it per i prossimi giorni. Va detto comunque che il Sud non è stato colpito da Caronte: questo anticiclone infatti ha avuto, e avrà ancora per qualche giorno, i propri massimi di pressione e di caldo tra Francia e Centro-Nord Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  
La storia

«La verità dal Dna Così ho scoperto chi era mio padre»

Maria Grazia Lai, 70 anni, cagliaritana: «Io, l’ultima figlia dei Devilla di Aritzo» 
Piera Serusi