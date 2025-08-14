Sole di mattina, temporali nel pomeriggio 

Sole e bel tempo di mattina, nuvole e probabili temporali nel pomeriggio. È il meteo che, come ieri, caratterizzerà la giornata di oggi e le prossime in Sardegna, fino a mercoledì 20 – come spiega Carlo Spanu dell’Aeronautica militare.

A Cagliari e in generale in tutte le zone costiere, oggi splenderà il sole, più rara la pioggia, a differenza delle zone interne – nel Sulcis, in Baronia, nel Nuorese, in Gallura, nel Medio Campidano e nell’hinterland del capoluogo – dove, soprattutto dal pomeriggio, sono attesi acquazzoni, anche intensi, quando l'alta pressione che insiste sull'Isola sarà spezzata da infiltrazioni di aria fredda provenienti dal Nord Europa.

Le temperature rimarranno nel complesso elevate, in media fra i 35 e i 37 gradi, le minime non supereranno i 20. I valori massimi previsti dall'Arpas interesseranno Barrali, con 41 gradi, Bolotana, Guasila, Orani e Borore con 40. Venti variabili moderati a carattere di brezza dai quadranti meridionali, la sera potrà soffiare il maestrale, ma non tanto da attenuare la sensazione di umidità. Mari calmi.

Tra il 20 e il 21 agosto, il grande caldo farà un passo indietro: il Nord Italia già da martedì 19 respirerà, al Centro è probabile che dovremo aspettare mercoledì, mentre al Sud un cambiamento è previsto giovedì 21 – prevede ilmeteo.it per i prossimi giorni. Va detto comunque che il Sud non è stato colpito da Caronte: questo anticiclone infatti ha avuto, e avrà ancora per qualche giorno, i propri massimi di pressione e di caldo tra Francia e Centro-Nord Italia.

