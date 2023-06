Soldi, varianti e burocrazia: 8 anni di attesa 

Una maratona lunga già quasi otto anni tra progetti preliminari, varianti urbanistiche, adeguamenti, decisioni del Consiglio comunale sulla pubblica utilità, attese della Regione. La partita del nuovo stadio di Cagliari, nonostante un iter avviatissimo, con un progetto pronto da 200 milioni di euro e una conferenza dei servizi decisoria già convocata (l’atto amministrativo finale prima del bando), aspetta ancora di arrivare a dama. Il cammino è cominciato a dicembre del 2015 con la presentazione del primo progetto di uno stadio da 20mila posti e 70 milioni di euro. Poi un anno e mezzo dopo, a maggio del 2017, nasce in soli 127 giorni, la Unipol Domus (dove da sei anni il Cagliari gioca). A fine 2019 l’amministrazione presenta il Piano guida per il quartiere Sant’Elia. Da quel momento passa un anno e mezzo tra osservazioni, contro-osservazioni, poi a giugno del 2021 viene approvata la variante urbanistica. Il nuovo progetto dell’impianto che recepisce le novità del piano guida, che prevede tra le altre cose un albergo, una grande area congressi, un centro benessere, arriva a Palazzo Bacaredda un anno fa. Lo scorso febbraio la Regione ha stanziato 50 milioni per lo stadio (che deve ancora trasferire al Comune): lunedì prossimo si aprirà la conferenza di servizi, quando arriveranno le risorse e si concluderà la conferenza il Comune potrà bandire la gara. Da quel momento serviranno 2 anni per i lavori. Il sogno è riuscire a iniziare a fine 2024. ( ma. mad. )

