«Soldi spariti? Chiederemo il riesame» 

Quei 400mila euro del Pnnr che sarebbero serviti per riqualificare la scuola elementare di viale Rinascita non ci sono (il cronoprogramma è stato sforato di pochi giorni a causa di un blocco informatico a livello nazionale) «ma il Comune ha fatto tutto quello che doveva e siamo pronti, come prevede la norma, a chiedere un riesame della pratica per riaverli indietro». Lo ha assicurato ieri mattina il sindaco Salvatore Piu (supportato dall’ingegnere Paolo Alterio dell’ufficio tecnico) nel corso del Consiglio convocato per «un chiarimento - parole del primo cittadino - dopo il fumo che si è sollevato in paese in seguito alle dichiarazioni dell’opposizione».

Opposizione che aveva parlato di «incapacità amministrativa» e che è andata giù dura anche ieri: «Mi auguro - ha premesso il capogruppo Gianfranco Sestu - che per il paese di Muravera le somme arrivino, sta di fatto che c’è un dato oggettivo, e cioè quei soldi al momento non sono a disposizione del Comune». Per Sestu, in ogni caso, «si tratta di un palese ritardo dell’ente anche perché il finanziamento è arrivato a marzo del 2023 e l’incarico al professionista è stato affidato solo otto mesi dopo». E poi altri due mesi per il progetto esecutivo: «Sarebbe invece stato opportuno - ha aggiunto la consigliera di minoranza Francesca Mattana - muoversi già da aprile 2023». Sempre secondo la minoranza, insomma, «se si parte coi tempi giusti poi si arriva in tempo, e ad oggi i soldi non ci sono».

Precisa e puntuale la ricostruzione di Alterio, con date e riferimenti «che hanno dimostrato - ha detto ancora Piu - che sia noi che gli uffici non abbiamo dormito pur di riuscire a risolvere questa pratica. Che sia chiaro, in ogni caso, che non abbiamo avuto alcuna notifica sulla revoca del finanziamento. Ai cittadini dico, state sereni».

Al termine del Consiglio ha preso la parola la dirigente scolastica Carla Atzeni: «Ho la sensazione - ha detto rivolgendosi all’intero Consiglio - che la scuola sia stata usata come un randello quando invece occorre muoversi con i guanti. Ecco, non la si chiami in causa ogni tanto, si illustri piuttosto una politica scolastica e la si porti avanti». Quanto agli intoppi burocratici «purtroppo - ha concluso - mi sono ritrovata io stessa in quello che ha descritto Alterio, a rincorrere i codici nelle piattaforme. C’è bisogno di aiuto, da parte di tutti».

