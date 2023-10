Soldi sottratti a un’anziana, nuova condanna 

Poco più di due settimane fa era stata condannata in abbreviato a tre anni e otto mesi di reclusione perché accusata peculato per essersi impossessata di circa 101 mila euro dai conti di alcune persone che avrebbe dovuto tutelare in veste di amministratrice di sostegno. Ieri la psicologa Valentina Neri, 50 anni, ha subito una nuova condanna, questa volta a 2 anni e 3 mesi per un’accusa analoga, legata ad un amministrato a cui sarebbero stati sottratti poco più di 13 mila euro.

La nuova sentenza è stata pronunciata dal collegio della Seconda sezione penale del Tribunale presieduta dal giudice Giovanni Massidda che ha ritenuto la donna colpevole di aver portato via dei soldi ad una donna di 82 anni. Valentina Neri è difesa dall’avvocato Fausto Argiolas che ha cercato in tutti i modi di dimostrare che si sarebbe trattato di errori di contabilità, visto che la sua assistita era amministratrice di sostegno di varie persone e aveva del personale per gestire le varie posizioni. Al termine del dibattimento, però, i giudici hanno ritenuto che ci fosse il dolo nell’appropriazione del denaro, decidendo di condannarla per peculato. La sentenza verrà certamente impugnata in appello.

Il 2 ottobre, invece, davanti al giudice Pintori, la psicologa-stcrittrice era stata condannata a 3 anni e 8 mesi dopo una lunga inchiesta del pm Enrico Lussu. In quel caso, però, la difesa aveva deciso di non andare a dibattimento, optando per il rito abbreviato. Anche per questa sentenza ci sarà certamente ricorso in appello.

