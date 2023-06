Soldi pubblici: frodi per decine di milioni 

«I fondi del Pnrr sono una grande occasione per il rilancio economico della Sardegna. Ma i rischi di un utilizzo illegale esistono. I controlli, anche grazie ai protocolli d’intesa con i Comuni, sono e saranno ferrei». Il comandante regionale della Guardia di Finanza, Claudio Bolognese, nel giorno delle celebrazioni dei 249 anni delle Fiamme Gialle, rimarca uno dei problemi nell’utilizzo dei fondi pubblici: le illegalità ci sono e sono numerose. Basti pensare che in un anno e mezzo sono state controllate le procedure contrattuali per 146 milioni di euro: ben 55 milioni, secondo le indagini dei finanzieri, sono stati assegnati in modo irregolare facendo scattare 34 denunce.

Soldi facili

Proprio il contrasto agli illeciti economico finanziari e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia della Sardegna sono stati una costante nel lavoro dei finanzieri: nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023 sono stati 29mila gli accertamenti facendo scattare 2.300 indagini. I finanziamenti pubblici risultano sempre molto allettanti: attirano persone senza scrupoli, pronte a tutto pur di accaparrarsi fondi di ogni tipo. «Per esempio», rimarca Bolognese, «sui crediti di imposta agevolati nei settori dell’edilizia ed energetico sono state scoperte frodi per più di 24 milioni di euro». E tra finanziamenti europei, spesa pubblica e reddito di cittadinanza sono stati ricostruiti illeciti economici per 21 milioni di euro.

I fantasmi

L’attività della Guardia di Finanza ha fatto emergere 313 evasori totali: titolari di imprese, anche autonome, completamente sconosciuti al Fisco. E anche sul fronte dei lavoratori in nero c’è ancora molto da fare: ne sono stati individuati 1.250. Per i reati fiscali, sottolinea il comandante regionale, «sono stati sequestrati beni per due milioni di euro mentre sono al vaglio proposte per “congelare” altri 27 milioni di euro». La Sardegna, sull’emergenza evasione fiscale, ha comunque dati in linea con il resto dell’Italia: «Siamo in linea», conferma Bolognese. «Abbiamo registrato anche frodi con l’utilizzo di società con sede all’estero.

Riciclaggio

Infiltrazioni mafiose nell’Isola? «Non abbiamo presenze di organizzazioni criminali strutturate in Sardegna», risponde il comandante regionale. «Ma l’allerta resta sempre molto alta. Seguiamo soprattutto le movimentazioni immobiliari e finanziarie per intercettare il riciclo di denaro sporco nel settore immobiliare e turistico dell’Isola». Le indagini per riciclaggio e antiriciclaggio hanno permesso di denunciare 44 persone con il sequestro o confisca di beni per 19 milioni di euro. Eseguite inoltre misure di “congelamento” per 600 milioni di euro a carico di nove magnati russi scattate al termine delle verifiche economiche e patrimoniali in conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina.

I premi

Nelle parole del generale, davanti alle autorità civili e militari (presenti il sindaco Paolo Truzzu, il parlamentare Salvatore Deidda, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il prefetto Giuseppe De Matteis, il ringraziamento alle altre forze dell’ordine, alle varie Procure e a tutte le istituzioni, per poi evidenziare l’impegno della Guardia di Finanza in altri settori: contrasto ai traffici di droga, alla contraffazione fino all’attività a mare con i soccorsi ai migranti. La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei finanzieri che si sono distinti in operazioni, indagini e azioni importanti durante il loro lavoro. Poi il finale affidato alla preghiera del finanziere, cantata dal soprano Silvia Sanna, e all’inno della Brigata Sassari.

