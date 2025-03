Soldi per sveltire l’iter: in casa dell’ingegnere trovati altri 3mila euro 

Non solo i tremila euro “segnati” – la prova, secondo l’accusa, della tangente appena incassata – recuperati dai carabinieri addosso ad Antonio Fadda, il capo ufficio tecnico della sezione urbanistica ed edilizia privata del comune di Sestu finito in carcere lunedì sera. In casa dell’ingegnere, a San Sperate, gli investigatori hanno trovato altri tremila euro nascosti in una barattolo. Per questo gli inquirenti ipotizzano che il 55enne, responsabile del settimo settore del Comune, possa aver portato avanti altre condotte poco chiare anche in passato. Solo un’ipotesi per ora: i carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Cagliari dovranno analizzare e studiare un mare di carte e documenti dei vari procedimenti seguiti da Fadda negli ultimi anni per capire se il capo ufficio tecnico abbia incassato soldi in modo illegale, magari per velocizzare i tempi di alcune pratiche.

La busta

L’inchiesta coordinata dal pm Nicola Giua Marassi è scattata dopo la denuncia presentata da uno dei funzionari di Italgas: ai carabinieri del nucleo investigativo provinciale il referente della società ha spiegato di aver ricevuto una richiesta di denaro (seimila euro da consegnare in due tranche) da Fadda per velocizzare l’iter burocratico e il rilascio di alcune autorizzazioni necessarie per la prosecuzione dei lavori relativi alla costruzione, nel territorio di Sestu, del primo impianto nazionale per la produzione di idrogeno tramite energia fotovoltaica. I due si erano incontrati in un bar (lo stesso dove è stato organizzato il passaggio dei soldi) giovedì scorso: in questa occasione c’era stata la richiesta di denaro. Sotto il controllo della Procura si è deciso di organizzare la consegna controllata dei soldi. L’incontro tra il referente della società Italgas e Fadda è avvenuto in un bar di un centro commerciale di Sestu. Le fasi sono state riprese dalle telecamere di sicurezza dell’attività commerciale.

Il conto

Dalle immagini dell’impianto di sorveglianza si nota il referente di Italgas che consegna una busta per poi alzarsi per andare a pagare il conto, così come aveva fatto anche nel primo incontro. A questo punto l’ingegnere controlla che all’interno della busta ci siano tutti i tremila euro. I due infine si salutano. Fadda si dirige verso l’esterno del centro commerciale: qui viene bloccato dai carabinieri e accompagnato negli uffici della caserma di via Nuoro. Poi scattano le perquisizioni nella sua casa e nell’ufficio comunale. Vengono sequestrati tutti i supporti informatici e i documenti delle pratiche seguite da Fadda da quando ricopre il ruolo di responsabile del settore (dal 2022, anno in cui aveva preso il posto di capo ufficio tecnico occupato per quarant’anni da Giovanni Mameli, andato in pensione). E nella sua abitazione vengono recuperati anche altri tremila euro. I carabinieri del comando provinciale, coordinati da Daniele Credidio e Nicola Pilia, sospettano che possa essere un’altra tangente: solo un sospetto perché non ci sono elementi certi o prove. Per questo gli inquirenti invitano chiunque abbia ricevuto richieste insolite o dubbie a presentarsi in caserma o in Procura.

L’interrogatorio

Italgas e la sindaca di Sestu, Maria Paola Secci, scelgono di non commentare quanto accaduto. Intanto è stato fissato l’interrogatorio per la convalida davanti alla gip Manuela Anzani: Fadda (dipendente del comune di Sestu dal 2020, e che per l’anno precedente aveva lavorato anche al comune di Triei) domani mattina potrà fornire la sua versione su quanto accaduto e difendersi dalle accuse. «Abbiamo assoluta fiducia nella magistratura», spiega Pierandrea Setzu, legale di Fadda, «e chiariremo ogni punto quando avremo a disposizione le carte processuali».

